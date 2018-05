Uniek project uit Nederland Dit is de Tesla Model S Shooting Brake

Van Tesla kennen we de Model S sinds 2012, waarna de compactere Model 3 en de SUV genaamd Model X volgden. Een stationwagen staat tot nu toe niet in de bestellijsten van het merk van Elon Musk, dus heeft een Nederlands bedrijf zo'n auto zelf ontwikkeld.

De groene Tesla is een creatie van de hand van de Nederlandse ontwerper Niels van Roij. RemetzCar, gebruikelijk in de weer met het ombouwen auto's tot onder meer lijkwagens, kreeg de eer om van de elektrische hatchback een shooting brake te maken. In 2016 gaf de Nederlander Floris de Raad RemetzCar opdracht om zijn Tesla Model S om te toveren tot shooting brake. Zij schakelden vervolgens Van Roij in, die aan de slag ging met de koets.

Voor het project is een van origine zwarte Model S gebruikt. Opmerkelijk is dat het om een vroege Model S uit 2013 gaat. De nieuwe neus van na de facelift weet dat aardig te verdoezelen, maar onderhuids is dit 'gewoon' een 85. Voor het ontwerp van de shooting brake is vastgehouden aan de originele tekeningen van Tesla. De enorme chroomstrip boven de zijruiten valt meteen op. In de chromen strip is een badge van het de ontwerper verwerkt, op de kont siert een 'RemetzCar'-aanduiding. Technisch is er niks aangepast. De kans is aanwezig dat je de Tesla Model S Shooting Brake binnenkort bij de plaatselijke supermarkt ziet staan. Voor de eigenaar wordt de groene creatie namelijk een dagelijks vervoersmiddel bleek uit een eerder interview.