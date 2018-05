Verheven Dít is de Rolls-Royce Cullinan

Na een gevoelsmatig eindeloze teasercampagne heeft Rolls-Royce het doek getrokken van misschien wel zijn meest controversiële model tot op heden. We presenteren: de Cullinan.

De tijd dat de wereld met gefronste wenkbrauwen keek naar SUV's van een fabrikant als Porsche is al even definitief voorbij. Maserati heeft de Levante, Jaguar de F-Pace, Lamborghini de Urus en zelfs het statige Bentley heeft met de Bentayga een SUV in zijn leveringsgamma. Het is - als het aan Rolls-Royce ligt - vooral die laatste hoogpotige waarvan zijn laatste uurtjes op de premiumtroon hebben geslagen. Drie jaar geleden kondigde het merk de komst van een SUV aan en vandaag stelt Rolls-Royce de Cullinan aan de wereld voor, ogenschijnlijk het neusje van de SUV-zalm.

Groots

De rond Rolls-Royce' nieuwe modulaire aluminium spaceframe gebouwde Cullinan is een maar liefst 5,34 meter lange, 2,16 meter brede en 1,84 meter hoge vier- óf vijfzits-SUV die zich wat afmetingen betreft direct boven aan de SUV-top positioneert. De auto is niet alleen 34 centimeter langer dan een Range Rover, maar zelfs nog 14 centimeter langer dan een Range Rover met verlengde wielbasis. Ook de 5,13 meter lange Bentley Bentayga moet zijn meerdere erkennen in de SUV die Rolls-Royce ongetwijfeld sloten met geld in het laatje gaat brengen. Ter illustratie: de buitenissig brede Hummer H1 is slechts 4 centimeter breder dan de Cullinan. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 3,3 meter, 30 centimeter meer dan bij de Bentayga en 18 centimeter meer dan bij de verlengde Range Rover. Cullinan-broer Phantom is in elk opzicht overigens langer dan de Cullinan. Het totaalgewicht ligt op een - zeker als je in gedachten houdt wat er voorin de neus ligt - voor dit segment niet eens achterlijk hoge 2.660 kilo. Standaard staat de Cullinan op 22-inch lichtmetaal.

De enorme buitenmaten van de Cullinan zorgen natuurlijk voor een zee aan interieurruimte. Achterin kun je in de vijfzitter 526 liter aan bagage kwijt, iets minder dan de 550 liter die de Range Rover LWB kan meezeulen. Met de achterbank neergeklapt kun je tot 1.930 liter aan spul meebrengen. In de vierzitsversie is de bagageruimte 600 liter groot; hierbij valt er niets weg te klappen. Hierover later meer.

Twaalf

In de hoekige en imposant ogende Cullinan-neus ligt namelijk een 6,75 liter grote twaalfcilinder, een van twee turbo's voorziene krachtbron die we kennen van de nieuwe Phantom en die in deze SUV goed is voor 571 pk en 850 Nm koppel. In de Phantom levert hij 50 Nm meer. Het vermogen wordt over alle vier de wielen verdeeld. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Schakelen geschiedt door middel van een ZF8-transmissie. Wie de Cullinan met een fluwelen rechtervoet bedient, moet - hoe irrelevant ook in dit hoekje van autoland - een gemiddeld brandstofverbruik van 15 l/100 km kunnen halen. Slik. Vierwielsturing moet de auto, samen met zelfregulerende luchtvering (Magic Carpet Ride) volgens Rolls-Royce op elk terrein bestuurbaar houden. De koplampunits, kleine kunststukjes op zich, zijn dankzij lasertechniek in staat tot 600 meter ver de boel te kunnen verlichten.

Van buiten naar binnen

Rolls-Royce zegt de Cullinan een "functioneel en tijdloos" ontwerp te hebben gegeven, iets waarmee de SUV naar eigen zeggen opvalt tussen de "inspiratieloze SUV-ontwerpen van tegenwoordig". Leuk gegeven: de Cullinan is de eerste Rolls-Royce met een recht aflopende 'hatchbackkont', een bilpartij die iets doet denken aan Rolls-modellen van de jaren dertig. Opvallend is de voor een moderne SUV relatief grote raampartij in verhouding tot de hoeveelheid plaatwerk. Een glazen panoramadak zorgt voor nog meer licht in het binnenste.

Met een druk op de knop zakt de van zelfmoordportieren voorziene Cullinan 4 centimeter dichter boven het asfalt om het instappen te vergemakkelijken. Bij het instappen hoef je niet bang te zijn modder aan je broek te krijgen, de portieren lopen namelijk tot ver in de dorpels door. Het interieur is zoals we van Rolls-Royce gewend zijn tot de kleine hoekjes gevuld met materialen als hout, aluminium en leer. Het dashboard oogt op het eerste gezicht identiek aan dat van de Phantom, al is de vorm van de bovenzijde van het dashboard anders en is ook de middenconsole anders ingedeeld. Volgens goede traditie krijgt ook de Cullinan een fraai ogend analoog klokje mee. Het display dat boven aan de middenconsole een plek heeft gekregen, is ook door aanraking te bedienen. Dat is voor het eerst in een Rolls.

Zoals eerder aangegeven is de Cullinan als vijf- en als vierzitter te krijgen. Wie de auto met Lounge Seat bestelt, krijgt een Cullinan met een achterbank die plek biedt aan drie inzittenden. Deze kan elektrisch in ongelijke delen worden neergeklapt. De hoofdsteunen worden hierbij omhoog geschoven om te voorkomen dat er afdrukken van bagage in komen. Wie de Rolls-Royce met Individual Seat-configuratie bestelt, krijgt een vierzits-Cullinan met een grotere focus op weelde voor de achterpassagiers. Hierbij worden twee door een brede middentunnel van elkaar gescheiden zetels achter in de SUV geplaatst, compleet met whisky- en champagneglazen en een koelkastje. Bij deze vierzitsversie wordt het passagierscompartiment door middel van een wandje van de bagageruimte gescheiden.

Snufjes

Het mag geen verrassing zijn dat ook de Cullinan is afgeladen met een uitgebreid pakket veiligheidssystemen. Nachtvisie met zowel mens- als dierherkenning adaptieve cruisecontrol, Collision Warning, Cross-Traffic Warning, Lane Departure en Lane Change Warning, en een fors head-up display, het zit er allemaal op en aan. Achterpassagiers profiteren van aanraakschermen en een elektrisch uitklapbaar tafeltje.

Eén van de stukjes verwennerij is deze Viewing Suite, in feite een stel comfortabel ogende stoeltjes die in de kolos zijn verwerkt. Als je de in twee delen openende achterklep hebt geopend, kun je met z'n tweeën plaatsnemen op het onderste deel. De stoeltjes klappen met een druk op de knop zelf op. Tussen de twee stoeltjes is een cocktailtafeltje geplaatst.