Coupé-SUV in 'betaalbaar segment' Dít is de Renault Arkana!

Maak kennis met de Renault Arkana, een relatief compacte coupé-SUV die nu tijdens de International Auto Show van Moskou zijn publieksdebuut beleeft.

De Russische afdeling van Renault liet in juni een teaserafbeelding zien waarmee het de komst van een nieuwe cross-over aankondigde. Krap een maand later kreeg onze spionagefotograaf de nieuwe hoogpotige voor de lens, een SUV met een aflopende daklijn die wat formaat betreft in het C-segment valt. Het is die auto die nu aan de wereld is voorgesteld.

Renault noemt zijn nieuwkomer Arkana, een naam die afgeleid is van het Latijnse woord arcanum dat 'geheim middel' betekent. Renault omschrijft de Arkana als een "[...] coupé-cross-over die de elegantie van een sedan en de robuustheid van een SUV" combineert. De Arkana is officieel nog een concept-car, een auto die als voorbode dient van een daadwerkelijke productieversie. Ga er in ieder geval vanuit dat de definitieve versie niet sterk van dit rode exemplaar gaat afwijken, al moet je zaken als de 19-inch wielen voor het gemak even wegdenken en ook het glazen panoramadak zal zeker niet standaard zijn.

De Arkana moet volgend jaar in Rusland op de markt komen. Volgens Renault wordt de auto later ook op andere markten geïntroduceerd. Op het moment van schrijven kon Renault Nederland ons nog niet vertellen of de auto ook naar Nederland komt. Opnieuw valt op dat Renault vooral de relevantie van de auto voor de Russische markt omschrijft. Renault houdt de technische specificaties van de auto nog even onder de pet, dus wat er onderhuids schuilgaat, is vooralsnog niet bekend. Met de Russische markt in het achterhoofd is het niet ondenkbaar dat de auto gerelateerd is aan de Renault Kaptur, een onder andere in Rusland (en Zuid-Amerika) leverbare cross-over die sterk lijkt op de Captur die wij kennen, maar die zijn technische basis deelt met de Dacia Duster. Het is tevens niet ondenkbaar dat, mocht de auto naar Europa komen, Renault voor de Arkana het CMF-platform uit de kast trekt waar ook de Mégane, Talisman en Scénic gebruik van maken.

De Arkana is onderdeel van Renaults 'Drive the Future'-strategie, een plan waarmee Groupe Renault zijn internationale verkopen uiteraard wil laten toenemen. Omstreeks 2022 moet het bedrijf jaarlijks 5 miljoen auto's verkopen. In Rusland is Groupe Renault goed voor een marktaandeel van 28 procent.