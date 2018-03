Slideshow

Dít is de Porsche Mission E Cross Turismo! Tweede elektro-Porsche in aantocht

Porsche breidt zijn elektrische toekomst nu al uit met een tweede variatie op het Mission E-thema. Dit is de Mission E Cross Turismo!

In 2015 blikte Porsche met de Misison E op spectaculaire vooruit op een eerste volledig elektrische auto. De productieversie daarvan is nog niet op de markt, maar dat weerhoudt Porsche er niet van op nu al een nieuwe variant op het elektro-thema te presenteren: de Mission E Cross Turismo!

De vierzits Mission E Cross Turismo is een volledig elektrische cross-over waarin details van zowel de reeds bekende Mission E als het huidige Porsche-gamma zijn waar te nemen. Het geheel lijkt met zijn kunststof wielkastranden zelfs op een offroadversie van de Panamera Sport Turismo. De 4,95 meter lange, 1,42 meter hoge, en 1,99 meter brede concept-car, met een 800-volt elektro-architectuur aan boord, deelt zijn techniek met de Mission E. Het studiemodel staat op 20-inch groot lichtmetaal. Aan de achterzijde vinden we een over de gehele breedte lopende lichtbalk, een verlicht Porsche-logo waarbij de E pulseert tijdens het laden. De auto moet meer dan 500 kilometer ver kunnen kopen op een acculading. Na vijftien minuten laden moet er weer zo'n 400 kilometer kunnen worden gereden.

De E Cross Turismo is voorzien van twee elektromotoren die samen 600 pk leveren. Daarmee dendert de nieuwkomer in minder dan 3,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. In minder dan twaalf seconden moet de 200 km/h al zijn bereikt. Volgens Porsche is de auto in staat om meerdere keren dergelijke sprintjes af te leggen zonder dat daarbij de prestaties verminderen. Porsche Torque Vectoring verdeelt het vermogen over alle vier de wielen en Porsche Dynamic Chassis Control moet samen met adaptieve luchtvering onder alle omstandigheden voor een juiste afstelling van het onderstel zorgen.

In het interieur schroeft Porsche een systeem dat middels eye tracking in de gaten houdt op welke instrumenten de bestuurder zijn ogen heeft gericht. Het instrument waar naar wordt gekeken, verschijnt vervolgens op de voorgrond van het head-up display. De bijrijder beschikt over een eigen display, waarmee zaken als navigatie, media en de klimaatregeling kunnen worden bediend.

Porsche noemt dit studiemodel een Porsche van de nabije toekomst. Reken dus op een productieversie!