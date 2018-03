Gigantisch touchscreen in opper-VW Dit is de nieuwe Volkswagen Touareg!

Slideshow

Na voortijdig uitgelekte foto’s, een enorme reeks teasers en het zelf uitbrengen van foto’s van deels gecamoufleerde auto’s onthult Volkswagen in Peking eindelijk de nieuwe Touareg. Dit is ‘m!

De buitenzijde van de Touareg zal voor frequente bezoekers van deze site geen grote schok zijn. De nieuwe top-SUV van Volkswagen werd al in december ongecamoufleerd gespot en is bovendien in goede Volkswagen-traditie strak en zakelijk gelijnd. In het lijnenspel zijn duidelijk Audi-elementen verwerkt. Zo kennen we de iets naar buiten wijkende achterste wielkasten van de Q5 en is ook de 'luifel' tussen de achterlichten, waaronder de kentekenplaat huist, een designkenmerk dat door Volkswagens luxe broertje consequent wordt toegepast. Opvallend is de hoeveelheid chroom die Volkswagen hanteert, met name het front is bezaaid met het glimmende spul. Bij de sportief bedoelde R-Line is alles wat normaliter verchroomd is, juist in zwart uitgevoerd. Verschillen met het uitgaande model zijn niet alleen zichtbaar in de tekenstijl, maar ook in de verhoudingen. Met een lengte van 4,88 meter, een breedte van 1,98 meter en een hoogte van 1,70 meter is de nieuweling flink langer, breder en lager dan we van de Touareg gewend zijn, wat een gestrekter silhouet oplevert. Ter vergelijking: een Audi Q7 is dik 5 meter lang, 1,97 meter breed en 1,74 meter hoog. De Touareg rust dan ook op het platform dat ook voor de Q7 wordt gebruikt, de MLB-basis waar onder meer ook de Bentley Bentayga op staat. Mede daardoor is de auto ondanks z'n toegenomen buitenmaten zo'n 100 kg lichter dan het uitgaande model.

De grote revolutie is volgens Volkswagen echter binnenin te vinden. Het strakke dashboard valt op door een middenconsole die sterk naar de bestuurder is toegedraaid en een touchscreen met een doorsnede van maar liefst 15 inch bevat. Samen met een digitaal instrumentarium van 12 inch beschikt de Touareg daarmee over een enorm oppervlak aan schermen, waarmee het interieur zelfs een beetje doet denken aan dat van de nieuwe Audi A8 en A7. Rechts van het enorme scherm bevindt zich een reeks ventilatieroosters die optisch uit één stuk bestaat, zoals Volkswagen dat ook in de Passat en Arteon toepast.

Voorafgaand aan de presentatie van de Touareg rolde Volkswagen in China twee concept-cars het podium op (foto 14 en verder). De 'Advanced Mid-Size SUV' lijkt qua uiterlijk op een kruising tussen een T-Roc (raamstijlen) en de nieuwe Touareg en is ongetwijfeld bedoeld voor de Chinese markt. Ook werd de 'Powerful Family SUV' getoond, een auto van SAIC-Volkswagen met een wat onduidelijke positionering die qua uiterlijk het midden houdt tussen een Tiguan een een Seat Ateca. Meer informatie volgt.

*bericht wordt aangevuld*