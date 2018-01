Slideshow

Dít is de nieuwe Ram 1500 Frisse wind in pick-upland

Chevrolet heeft in Detroit een nieuwe Silverado staan en Fiat Chrysler Automobiles ziet in de North American International Auto Show het ideale podium om zijn nieuw 1500 op te presenteren.

Ram geeft de nieuwe vijfde 1500 generatie een hoekiger en daarmee stoerdere designtaal. FCA heeft de 1500 tot op de laatste bout vernieuwd en dat betekent dat ook deze pick-up net als rivalen Ford F-150 en Chevrolet Silverado kennismaakt met aluminium. De toepassing van dat lichtere materiaal voor delen van de koets en de verdere implementatie van lichter staal zorgt voor een totale gewichtsreductie van meer dan 100 kilo ten opzichte van de uitgaande generatie 1500. Het grootste deel van het plaatwerk is overigens niet van aluminium. De F-150 wint dus op dat gebied. FCA is van mening dat zijn klantengroep de "[...] langere levensduur van staal" verkiest boven de lichte eigenschap van aluminium. Conservatief.

De nieuwe koets van de 1500 is, hoewel ogenschijnlijk hoekiger, aerodynamischer dan voorheen. De cW-waarde ligt 9 procent lager dan voorheen, daar heeft de pick-up onder andere zijn actieve grille, die kan sluiten, voor te danken. De auto beschikt verder over een elektrisch uitklapbare lip onder de voorbumper dat rond de 50 km/h uitschuift. 1500's met luchtvering kruipen op hoge snelheid zo'n 1,5 centimeter dichter naar het asfalt toe.

Ram laat de FCA kennismaken met het principe van de mild-hybrid. Het mild-hybrid-systeem is standaard aanwezig op de 1500 met 305 pk en 365 Nm sterke 3,6-liter grote V6 in het vooronder. Dit E-Torque gedoopte systeem is optioneel voor de 395 pk en 556 Nm sterke 5,7-liter grote V8. Het bij het systeem behorende 0,43 kWh 'grote' accupakket is in het wandje achter de stoelen geplaatst. Volgens Ram levert het systeem voor de V6 tot 122 Nm extra tijdens het accelereren. Bij de V8 zou het om 176 Nm extra gaan. Schakelen gaat vooralsnog in alle gevallen met een vernieuwde achttrapsautomaat. Op termijn voegt Ram een 3,0-liter grote EcoDiesel V6 aan de motorenlijst toe. De krachtigste 1500 moet tot 5.760 kilo kunnen trekken. Voorheen lag dat maximumgewicht op 4.817 kilo.

Ram monteert rondom grotere remmen en claimt dat de 1500 beter dan zijn rivalen in staat is tot stilstand te komen. Leuk detail: voortaan is de aanduiding van de motorisering niet meer op de voordeuren, maar op de bult op de motorkap te lezen. Ook het complete interieur gaat uiteraard op de schop. Achterin de Crew Cab-versies moeten passagiers van enkele centimeters extra been-, hoofd- en schouderruimte beschikken. Ram levert 5,-, 8,4- en 12-inch metende infotainmentschermen in zijn nieuwe potentiële succesnummer. De grootste van het stel is opgebouwd uit twee kleinere exemplaren.