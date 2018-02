Slideshow

Dít is de nieuwe Mercedes-Benz Sprinter In 2019 ook als elektrische eSprinter

Zojuist heeft Mercedes-Benz het doek getrokken van de nieuwe derde generatie van zijn grootste besteller: de Sprinter.

Mercedes-Benz lanceert modellen tegenwoordig volgens het principe van een tweetrapsraket. Zowel bij de A- als de G-klasse én bij de Sprinter liet Mercedes-Benz eerst zien hoe de nieuwe werkplek eruit komt te zien alvorens de complete auto vrij te geven. Nu is het moment daar dat de nieuwe derde generatie Sprinter zich volledig laat zien.

Met de nieuwe Sprinter herhaalt Mercedes-Benz, in minder krachtige mate, de truc die het in 2014 uithaalde met de V-klasse, een modelserie die toen het dat jaar aan een nieuwe generatie werd geholpen op designtechnisch vlak naar een hoger, chiquer ogend plan werd getild dan zijn voorganger. Ook deze nieuwe Sprinter oogt in elk opzicht verfijnder dan het model dat hem voorging. In grote lijnen doet het ontwerp denken aan dat van de in 2016 gelanceerde AdVANce Concept. Volgend jaar komt op basis van deze nieuwe Sprinter ook een volledig elektrische variant op de markt: de eSprinter. Dat de Sprinter voor het merk een belangrijk model is, blijkt wel uit de investering van 2,5 miljard euro die Mercedes-benz in de ontwikkeling van deze nieuwe generatie heeft gestoken. Vorig jaar verkocht Mercedes maar liefst 200.500 exemplaren.

Keuzes, keuzes



Mercedes-Benz heeft natuurlijk weer een enorm aantal Sprinter-smaken in de aanbieding. Het merk levert versies met diverse lengte- en hoogtematen en ook de hoogte kan verschillen. Wat wielbasis betreft, valt te kiezen uit drie versies. Mercedes-Benz levert de Sprinter voor niet alleen met achter- of vierwielaandrijving, maar voor het eerst ook met voorwielaandrijving. Voor voor dat laatste type gaat, kan 50 kilo extra meezeulen. Mercedes-Benz zegt twee nieuwe transmissies te hebben ontwikkeld voor de voorwielaangedreven versies: een negentrapsautomaat en een handgeschakelde zesbak. Het laadvermogen varieert, afhankelijk van de uitvoering, van 3 tot 5,5 ton. De tildrempel ligt voortaan 8 centimeter lager.

Op de motorenlijst zet Mercedes-Benz onder andere een 3,0-liter grote zescilinder diesel die 190 pk en 440 Nm levert. Dit is de krachtigste motor. De achterwielaangedreven Sprinters zijn met een 2,1-liter grote dieselmotor te krijgen die, afhankelijk van je keuze, 114, 143 of 163 pk sterk is. De voorwielaandrijvers zijn met 114, 143 of een 177 pk sterke varianten van die 2.1 te krijgen. Die 177 pk sterke versie is voorbehouden aan de campervan-uitvoering. Bij de achterwiel- en de vierwielaandrijvers wordt er geschakeld met een 7G-Tronic Plus-transmissie.

Tevens levert Mercedes-Benz de Sprinter voortaan ook als praktisch kaal chassis waar alleen een cabine op is geplaatst. Deze variant moet met name voor de (groeiende) campermarkt uitkomst bieden.

Interieur

Bij de laatste generaties van zijn modellen heeft Mercedes-Benz een grote nadruk gelegd op de aanwezigheid van faaie schermen. Wat bij de S-klasse begon met twee digitale displays die zowel dienstdoen als instrumentarium als infotainmentscherm, sijpelde later optioneel door naar de E-klasse. De vrijdag gepresenteerde vierde generatie A-klasse is als eerste met Mercedes' nieuwe MBUX-systeem leverbaar, een systeem dat zich niet alleen kenmerkt door snaarstrak en groot beeld maar ook door de aanwezigheid van kunstmatige intelligentie. Ook in de nieuwe Sprinter heeft Mercedes-Benz een groot scherm toegevoegd, al is het net als bij de A- en E-klasse optioneel. De Sprinter is na de A-klasse de tweede Mercedes die het nieuwe MBUX-systeem meekrijgt.

De werkplek behoort met zijn rechtopstaande zithouding duidelijk toe aan een bestelbus, maar Mercedes-Benz heeft veel invloeden van zijn personenauto's doorgevoerd. Duurdere versies van de Sprinter krijgen een 10,25-inch groot scherm dat centraal op het dashboard een plek krijgt. Het aanraakscherm is verwerkt in een zwart paneel waarin ook de ventilatieroosters zijn opgenomen. Het stuurwiel is rijkelijk voorzien van knoppen. De automaatpook krijgt een plek op de stuurkolom, iets dat Mercedes-Benz natuurlijk vaker doet. Dat grote scherm is er natuurlijk niet alleen om te zien op welke zender de radio staat. Mercedes-Benz realiseert zich dat internet en allerlei 'connected' mogelijkheden een steeds grotere rol gaan spelen, ook op het gebied van bedrijfsauto's. Onder de noemer 'AdVANced' (jawel, 'van') brengt het merk daarom allerlei nieuwigheden uit die de communicatie tussen fleetmanagers en berijders, en het overzicht van eerstgenoemde, moet vereenvoudigen. Mercedes-Benz heeft natuurlijk ook minder rijk aangeklede werkplekken ontwikkeld die zonder dit luxueus aandoende scherm beschikbaar komen.

Veiligheid

Wat veiligheidssystemen betreft, beschikt de Sprinter voortaan over zaken als Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Attention Assist. Daarnaast zijn zaken als een 360-graden-camera en Crosswind Assist (standaard) en Blind Spot Assist leverbaar.

Productie

Net als bij de vorige generatie het geval was, wordt deze nieuwe Sprinter straks in het Duitse Dusseldorf en Ludwigsfelde gebouwd. In de Verenigde Staten produceert Mercedes-Benz de auto straks in het Amerikaanse North Charleston.

De eerste generatie Sprinter werd tussen tussen 1995 en 2006 verkocht. De huidige Sprinter staat sinds 2006 in de prijslijsten en is daarmee ook bijna op dezelfde respectabele leeftijd als zijn voorganger. In 2013 werd het model nog een keer aangescherpt. De voorheen op de Sprinter gebaseerde Volkswagen Crafter is na zijn recente generatiewissel op eigen benen gaan staan.

In juni verschijnt de nieuwe Sprinter bij de dealers. Prijzen volgen in een later stadium.