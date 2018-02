Slideshow

Dit is de nieuwe Mercedes-Benz A-klasse Doorgaan op het succesvolle pad

De huidige Mercedes-Benz A-klasse legde de door z’n voorgangers ingeslagen koers volledig naast zich neer. Dat is nu anders, maar deze vierde generatie is toch echt helemaal nieuw!

We vergeven het je als je daarvoor twee keer moet kijken, want de huidige 'A' heeft duidelijk als blauwdruk gediend voor de nieuwe. Het bestaande design wordt wel duidelijk strakgetrokken, waarbij van opzij vooral de aan de achterzijde minder afgeronde ruitpartij opvalt. Ook zijn de scherpe vouwen in de flanken minder nadrukkelijk aanwezig. Aan voor- en achterzijde zijn er nieuwe, puntige lichtunits in de stijl van de nieuwe CLS en de grille is bijzonder laag geplaatst. De A-klasse is dik 4.419 mm lang, 1.796 mm breed en ruim 1.440 mm hoog. Daarmee is de auto 120 mm langer, 16 mm breder en 7 mm hoger dan het uitgaande model.

Ook het dashboard is voor berijders van de huidige A-klasse een feest der herkenning, al is het maar vanwege het drietal ronde ventilatieroosters in het midden. Toch is de vernieuwingsslag hier niet te missen. Het enkele, wat kleine scherm dat 'los' op het geheel leek te zijn geplaatst, maakt bij duurdere versies plaats voor een enorm, kamerbreed scherm dat zich ogenschijnlijk naadloos uitstrekt tot achter het stuurwiel. Het digitale instrumentarium vormt zo net als in grotere modellen van Mercedes een fraai geheel met het centraal geplaatste infotainmentscherm, dat toegang biedt tot Mercedes' nieuwe MBUX-connectiviteitsmogelijkheden. Dat systeem, dat eerder uitgebreid uit de doeken werd gedaan, debuteert in de A-klasse. Belangrijk nieuws is de mogelijkheid om tegen de auto te praten, waarop de Mercedes zelfstandig een antwoord zou moeten formuleren. Een beetje zoals Google en Apple dat ook kunnen, dus, en Mercedes-Benz wil hiermee dan ook de ervaring van 'een smartphone op wielen' creeëren. Daarnaast is het systeem zelflerend en kan het patronen herkennen, bijvoorbeeld veelgebruikte routes. Met dit soort innovaties, maar ook mooie materialen en bijzondere verlichtingstechnieken wil Mercedes het luxegevoel uit hogere segmenten laten doorvloeien in interieur van het compacte model.

Natuurlijk blijft het niet bij wijzigingen die met het blote oog te zien zijn. Zo staat de A-klasse bijvoorbeeld op een compleet herzien voorwielaangedreven MFA-platform dat voor het eerst wordt toegepast door Mercedes. Deze basis is zowel geschikt voor benzine- en dieselmotoren als (deels) elektrische aandrijflijnen. Bovendien is de wielbasis met 30 mm gegroeid tot een totaal van 2.699 mm. Ook in de breedte is er goed nieuws op ruimtegebied. Op schouderhoogte is het interieur voorin 9 mm breder dan voorheen, terwijl achterpassagiers er zelfs 22 mm bij krijgen. Ook de hoofdruimte gaat erop vooruit, hier is de winst respectievelijk 7 en 8 mm. Daarnaast zou de toegang tot de achterbank eenvoudiger moeten zijn en is de kofferbak met een totaal van 370 liter 29 liter groter dan in de uitgaande A.

Op motorengebied is er eveneens nieuws te melden. Om te beginnen lanceert Mercedes-Benz een nieuwe 1.4 benzinemotor met cilinderuitschakeling in de A-klasse. Net als veel andere motoren in compacte 'Benzen' is de krachtbron tot stand gekomen in samenwerking met Renault. Het blok levert in de A200 163 pk en 250 Nm. Deze motor kan worden gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak of de 7G-DTC-dubbele-koppeling-automaat. In dat laatste geval beschikt de motor over cilinderuitschakeling, wat voor een lager verbruik moet zorgen. Hoger in het gamma staat een nieuwe 2,0-liter grote benzinemotor klaar. Dat blok levert in de A250 224 pk en 350 Nm. Dieselaars kunnen in ieder geval bij Mercedes aankloppen voor een herziene versie van de 1.5-diesel van Renault die ook in het huidige model te vinden is. Met 116 pk en 260 Nm is de A180 d de minst krachtige van het stel. De A250 en A180 d zijn er vooralsnog alleen met 7G-DTC-automaat. Op termijn zit er overigens ook een hybride-versie in het vat, maar die houdt Mercedes nog even onder de pet.

Dat Mercedes-Benz vasthoudt aan de met de huidige A-klasse ingeslagen koers is niet meer dan logisch, want een sportief georiënteerde hatchback is nu eenmaal de sleutel tot succes in wat met een naar woord het 'premium'-gedeelte van de compacte middenklasse heet. Dat buit Mercedes uit sinds 2012, het jaar waarin de hoge, MPV-achtige A-klasse plaatsmaakte voor het razend populaire huidige model. De Duitsers presenteerden die auto en z'n vierdeurs broertje CLA nadrukkelijk als een manier om zichzelf aan een jeugdiger imago te helpen en daar lijkt het merk aardig in geslaagd te zijn.

In mei staat de nieuwe A-klasse bij de dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktlancering.

Bekijk hieronder de presentatie van de A-klasse, zoals die eerder op de avond in Amsterdam plaatsvond:

