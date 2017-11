Slideshow

Dít is de nieuwe Infiniti QX50 Met variabele compressie!

We hadden de onthulling pas volgende week verwacht tijdens de Los Angeles Auto Show, maar Infiniti heeft besloten nu al het doek te trekken van de nieuwe QX50.

De nieuwe QX50 is volgens Infiniti zijn meest geavanceerde auto ooit. Dat lijkt in dit geval meer te zijn dan slechts fraaie marketingtaal. De cross-over is namelijk de eerste auto van het merk - en van zijn concern - dat met een krachtbron met variabele compressie op de prijslijsten komt te staan. Het werd overigens wel tijd dat Infiniti een nieuwe QX50 naar voren zou schuiven. De huidige QX50 stamt in de basis al uit 2007, het jaar waarin de auto als EX op de markt kwam.

Om maar met de krachtbron te beginnen: Infiniti hangt een 2,0-liter grote geblazen viercilinder in het vooronder van de QX50, een blok dat 272 pk en 380 Nm krachtig is en zijn vermogen naar een CVT-transmissie stuurt. De auto is de eerste productieauto ter wereld die een blok met variabele compressieverhouding op de markt komt. Hierbij wordt de normaal gesproken vaste verhouding tussen het slagvolume en de inhoud van de verbrandingskamers automatische aangepast aan de actuele situatie.

Wie het gaspedaal bijzonder enthousiast intrapt, moet in 6,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De topsnelheid ligt op 230 km/h. Deze cijfers gelden voor de vierwielaangedreven variant. Wie de QX50 met voorwielaandrijving bestelt, moet genoegen nemen met een zeer acceptabele sprinttijd van 6,7 tellen. Het gemiddeld verbruik van de vierwielaangedreven smaak moet volgens de Amerikaanse meetcyclus op 9 l/100 km liggen. Voor de voorwielaangedreven variant ligt die waarde op 8,7 l/100 km. Volgens Infiniti is de auto met deze krachtbron zo'n 35 procent zuiniger dan z'n van een V6 uitgeruste voorganger.

Groter

De compleet nieuwe QX50meet 4,69 meter in de lengte, is 1,9 meter breed en 1,68 meter hoog. Daarmee groeit de auto aan alle kanten behoorlijk. In de hoogte en breedte groeit de auto namelijk met zo'n tien centimeter. De nieuwe QX50 staat op een platform dat volgens zijn scheppers 23 procent stijver is dan de, overigens op leeftijd geraakte, basis van de vorige QX50. Infiniti's claim dat dit zijn meest geavanceerde auto ooit is, wordt ondersteund door de komst van ProPilot, een semi-autonoom systeem dat al in de Nissan Serena zit en spoedig ook in de Qashqai (en waarschijnlijk X-Trail) en in de nieuwe Leaf een plek krijgt. In de eerste helft van volgend jaar verschijnt de auto op de markt. Voorlopig moeten we het met deze foto van het vooraanzicht doen. Volgende week toont Infiniti hoogstwaarschijnlijk meer beelden.

Variabele compressie



Porsche maakte vorig jaar bekend te werken aan de techniek en in 2000 liet Saab in Genève zijn SVC-motorblok zien. Tot een productieversie heeft het nooit geleid. Nu gaat Infiniti echter met de primeur aan de haal.