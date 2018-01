Slideshow

Dít is de nieuwe Hyundai Veloster. Direct als N! Helemaal nieuw, net zo eigenwijs

Eerder vandaag konden we al gelekte foto's van de nieuwe Veloster laten zien. De eigenwijze Koreaan is nu officieel aan de wereld voorgesteld en hij rolt direct zijn spieren als volwaardige N-versie!

Hyundai trekt alles uit de kast bij de presentatie van de tweede generatie Veloster. De asymmetrische hatchback behoudt zijn karakter en dat betekent dat de auto ook nu weer aan de rechterzijde over twee portieren en aan de linkerzijde over portier komt te beschikken. Ook de centraal geplaatste uitlaateindstukken keren terug. In tegenstelling tot de vorige generatie, die het in Nederland in zijn krachtigste Turbo-uitvoering tot 186 pk schopte, komt de tweede Veloster als knotsgekke en beresterke N-smaak beschikbaar. Daarover straks meer.

De nieuwe Veloster is twee centimeter langer en één centimeter breder dan zijn voorganger en daarmee verandert de auto wat formaat betreft dus nauwelijks. De motorkap is langer dan voorheen en volgens Hyundai is er meer nagedacht over de aerodynamica van zijn eigenzinnige Veloster.

Op de motorenlijst van de reguliere versies zet Hyundai de 150 pk en 180 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder die Kia ook in de net gepresenteerde Forte Sedan hangt. Deze 2.0 vervangt de atmosferische 1.6 GDI uit de vorige Veloster. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat. Dan is er een geblazen 1,6-liter grote turbomotor, een blok dat zo'n 200 pk en 264 Nm levert. Schakelen geschiedt ook hier middels een handgeschakelde zesbak. De optionele automaat heeft in dit geval zeven versnellingen.

Natuurlijk geeft Hyundai de Veloster een volledig nieuw interieur, een minder opmerkelijk ogende binnenzijde (al is ook de middenconsole asymmetrisch) waarin een 7- of 8-inch groot infotainmentscherm op het dashboard een plek krijgen.

N

Hyundais N-divisie heeft zich de afgelopen maanden druk bezig gehouden met de ontwikkeling van een volwaardige N-versie van de Veloster en tevens de eerste Hyundai van het N-label die in de Verenigde Staten beschikbaar komt. De i30 (N) kent men aldaar niet. Hyundai levert de Veloster N alleen als 270 pk en 352 Nm krachtige variant. De 250 pk sterke N-smaak waarin de i30 leverbaar is, komt niet naar de Veloster. Schakelen gaat in de Veloster N met een handgeschakelde zesbak met extra korte bakverhoudingen. In N-modus moet de Veloster N, net als de i30 N, dankzij kleppen in de uitlaat voor een uitzonderlijk indrukwekkend geluid kunnen zorgen.

Niet alleen de krachtbron, maar ook het onderstel van de Veloster N is aangepast ten opzichte van dat van zijn bravere broers. Hyundai belooft messcherpe besturing, een directere gasrespons en volledig aangepaste geometrie van de ophanging. De koets van de Veloster N is dankzij extra verstevigingen stukken stijver dan die van de non-N's. Uiteraard is net als bij de i30 N een elektrisch aangestuurd sperdifferentieel aanwezig. Grotere remmen rondom moeten deze ultieme pretmachine weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Voor zijn de remschijven 33 centimeter groot, achter zo'n 30 centimeter.

Designtechnisch is de Veloster N direct als product van de heren en dames van Hyundais N-divisie te herkennen. De auto is rondom voorzien van heftig spoilerwerk, 18-inch wielen (19-inch is optioneel) en aerodynamische aanpassingen met zichtbaar koolstofvezel.

In september dit jaar rollen de eerste Velosters N van de band in het in Zuid-Korea gelegen Ulsan. Of de nieuwe Veloster ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.