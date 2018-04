Meteen als Wagon Dit is de nieuwe Ford Focus

Ford trekt dinsdag in Londen het doek van een volledig nieuwe Focus. Het merk doet niet mee met de trend om de introductie uit te smeren over meerdere weken, maar presenteert de belangrijke nieuwkomer meteen als hatchback en stationwagon en in een viertal sterk van elkaar verschillende uitvoeringen!

Nu weten we dankzij uitgelekte beelden al een tijdje hoe de Focus er ongeveer uit komt te zien, maar vandaag is het tijd om hem vanuit alle hoeken te bewonderen. De vierde generatie van de Ford Focus is van boven tot onder nieuw en staat niet alleen op een nieuw platform – waarover later meer – maar vertegenwoordigt volgens zijn makers bovendien een nieuwe designtaal. De Focus maakte de term 'designtaal' ten tijde van de eerste generatie gemeengoed, omdat de New Edge-tekenstijl van destijds het gesprek van de dag was. Dat zal de nieuwe Focus vermoedelijk niet lukken, want daarvoor lijkt het model te veel op de huidige Fiesta. Typische kenmerken van de nieuwe compacte middenklasser zijn de hoge raampartij met een 'inzakkende' basislijn, een opvallend laag geplaatste grille en forse koplampunits.

De rustige uitstraling van de buitenkant wordt aan de binnenzijde voortgezet. Ford lijkt zich ervan bewust dat zijn interieurs in het verleden niet altijd een toonbeeld van overzichtelijkheid waren: "De tijd is voorbij voor een 'druk' ogend interieur met verschillende structuren en materialen. In plaats daarvan zijn materialen geselecteerd die bij elkaar passen en elkaar aanvullen om zo de verbeterde afwerking en kwaliteit te onderstrepen." Met (optionele) zaken als een head-up display, adaptieve cruisecontrol die de auto volledig tot stilstand kan brengen en weer kan laten optrekken, een uitgebreid pakket aan veiligheidsvoorzieningen, Bang & Olufsen-audio en een uitgebreid Sync3-infotainmentsysteem met een 8-inch touchscreen is de Focus ook op het gebied van technologie helemaal bij de tijd.

Dynamiek

De nieuwe Focus is de eerste Ford op het nieuwe C2-platform. Ford zwemt tegen de stroom in door de buitenmaten nagenoeg gelijk te houden, maar belooft wel meer binnenruimte dankzij een grotere wielbasis. Het merk stelt bijvoorbeeld dat er maar liefst 50 mm meer ruimte is voor de knieën van achterpassagiers, die er ook in de breedte op vooruit zouden gaan. De laadruimte van de Focus Wagon moet met neergeklapte achterbank 1.650 liter aan spullen kunnen herbergen. Bij het huidige model is dat 1.516 liter. Het nieuwe platform biedt echter meer voordelen dan alleen de binnenruimte, want dankzij een toegenomen stijfheid belooft Ford ook verder fijngeslepen rijeigenschappen. Dynamiek blijft nadrukkelijk een speerpunt voor het merk, dat claimt dat de nieuwe Focus op het gebied van rijplezier toonaangevend wordt in zijn klasse. Daarvoor gooit het onder meer keuze uit drie verschillende rijmodi en slimme adaptieve dempers in de strijd. Het uitgekiende onderstel is niet alleen goed nieuws voor de sportieve rijder, maar moet ook bijdragen aan het comfort en de stilte aan boord.

Cross-over

Naast de 'alledaagse' uitvoeringen, zoals de Trend en de Titanium, komt de Focus ook beschikbaar als Active, Vignale en ST-Line. Daarmee treedt de auto in de voetsporen van de nieuwe Fiesta, die er ook meteen in deze uitvoeringen was. De Vignale is het luxe topmodel en onderscheidt zich onder meer met veel chroom, een bijzondere grille en een fraai aangekleed interieur. Wie op zoek is naar sportiviteit, of ten minste een sportieve uitstraling, kan beter voor de ST-Line gaan. De Active, ten slotte, is de opgehoogde, cross-over-achtige variant. Opmerkelijk genoeg is ook de hatchback er als Active, terwijl zo'n uitvoering doorgaans voorbehouden is aan stationwagons.

Cilinderuitschakeling

Onder de kap wordt de basis op benzinegebied gevormd door een doorontwikkelde versie van de bekende 1.0 EcoBoost met 100 of 125 pk. Wie meer wil, komt terecht bij een 1.5 EcoBoost, eveneens een driecilinder, die er is met 150 of 182 pk. Om het verbruik omlaag te krijgen, beschikt deze motor net als de 1.0 over cilinderuitschakeling. Dieselen kan met een 1.5 EcoBlue met 95 of 120 pk en een 2.0 EcoBlue met 150 pk. De meeste motoren zijn naast een handgeschakelde zesbak ook te combineren met een achttrapsautomaat. Wie daarvoor kiest, krijgt meteen een bijzonderheid voorgeschoteld: de automaat laat zich niet met een traditionele 'pook', maar met een draaiknop bedienen.

Tot begin dit jaar was de Ford Focus sedan op de Nederlandse prijslijsten te vinden, een auto die daarmee een vrijwel uniek aanbod was in de compacte middenklasse. Ook van de nieuwe Focus verschijnt weer een sedan, maar die is volgens Ford voorbehouden aan 'een aantal markten'. De kans dat Nederland daarbij hoort, lijkt gezien de geringe vraag naar compacte sedans in ons land niet al te groot. Anderzijds heeft het merk tot nu toe van alle generaties van de Focus een vierdeurs gevoerd. Alle Focus-informatie voor de Nederlandse markt, dus ook de prijzen en het leveringsgamma, volgt in een later stadium.

