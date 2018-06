Vierde is de grootste Dít is de nieuwe BMW X5

Gisteren lekte de auto al het internet op, maar nu heeft ook BMW zelf het doek verwijderd van de compleet nieuwe vierde generatie X5.

De uitgaande X5 was geen lange carrière beschoren. Waar generatie één en twee het allebei zo'n zeven jaar volhielden, wordt de showroomplaats van de in 2013 voor het eerst geproduceerde derde X5 in november dit jaar ingevuld door deze compleet nieuwe, vierde generatie X5.

Designtechnisch zal de nieuwe X5 niet voor een enorme schokgolf zorgen. De SUV, waarmee BMW auto's als de Mercedes-Benz GLE-klasse, Audi Q8 en Volkswagen Touareg op de korrel heeft, is namelijk in elk opzicht herkenbaar als X5. Opvallende nieuwigheden zijn de 'holle' led-achterlichtunits en de ogenschijnlijk kolossale grille die aan de voorzijde is aangebracht, een designelement dat ook op de X7 zal terugkeren en langzaam maar zeker over alle X-modellen wordt uitgegoten. De chromen omlijsting van de grille bestaat nu overigens uit één geheel, er zit geen 'strookje' meer tussen. Led-koplampen zijn standaard, BMW Laserlight-kijkers zijn optioneel. Wie die laatste exemplaren bestelt, krijgt grootlichtbundels die tot 500 meter ver kunnen schijnen. De units zelf zijn te herkennen aan de blauwe X'jes die BMW erin heeft verwerkt.

De auto groeit overigens aan alle kanten. De op BMW's modulaire CLAR-platform geplaatste SUV meet 4,92 meter in de lengte en is daarmee 3,6 centimeter langer dan voorheen. De X5 groeit maar liefst 6,6 centimeter in de breedte tot 2 meter en neemt in de hoogte met 1,9 centimeter toe tot 1,75 meter. De wielbasis is met 4,2 centimeter toegenomen tot 2,98 meter. Vanaf eind dit jaar is ook de nieuwe X5 weer met een optionele derde zitrij te krijgen. De bagageruimte, toegankelijk via de gedeelde achterklep, meet 645 liter. Wie de achterbank platgooit, moet tot 1.860 liter aan spul kunnen meenemen. Leuk weetje: de nieuwe X5 is de eerste BMW die leverbaar is met immense wielen in de maat 22 inch.



Interieur

Het interieur is strakker vormgegeven, iets dat met name tot uiting komt in het hoekigere ontwerp van de middenconsole. Het 12,3-inch grote instrumentenpaneel is volledig digitaal en de infotainment van de X5 laat zich middels iDrive, met de stem of met gebaren bedienen. Het head-display laat meer informatie zien dan voorheen en is in formaat iets toegenomen. Op de optielijst komen zaken te staan als stoelen met massage- en ventilatiefunctie, in vier zones gescheiden airco, verwarmbare armsteunen, een uitgebreid audiosysteem, bekerhouders met een koel-/verwarmfunctie, een panoramadak met led-verlichting dat voor een sterrenhemeleffect zorgt. Nieuw is de mogelijkheid om bepaalde knoppen en hendels af te werken met glas. Denk aan de keuzehendel voor de transmissie, de iDrive-controller en de start-/stopknop.

Motoren

Vanaf de marktintroductie in november dit jaar is de standaard vierwielaangedreven X5 in ons land te krijgen met drie verschillende motoren die standaard BMW's achttraps Steptronic-transmissie krijgen. Op benzinevlak is de 340 pk en 450 Nm sterke xDrive40i voorlopig de basisversie. Deze 3.0 liter zes-in-lijn helpt de X5 in 5,5 seconden aan een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 243 km/h en het gemiddeld verbruik moet op 8,5-8,8 l/100 km liggen.

Natuurlijk heeft BMW ook weer een M50d-dieselbeul ontwikkeld, een 3.0 zes-in-lijn die niet 381 pk sterk is zoals in zijn voorganger, maar 400 pk en 760 Nm levert net als in de 5-serie M50d. In 5,2 tellen dendert -ie naar een snelheid van 100 km/h en het versnellen houdt op bij 250 km/h. Het gemiddeld verbruik: 6,7-7,2 l/100 km. Minder buitenissig ronddieselen kan met de 265 pk en 620 Nm sterke sterke zescilinder in de xDrive30d. De cijfers: vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 6,5 seconden, een topsnelheid van 230 km/h en een gemiddeld verbruik van 6,8-7,2 l/100 km. Slecht nieuws voor de Nederlandse markt: de 462 pk sterke V8 die in de xDrive50i verantwoordelijk is voor de voortstuwing, komt niet naar Europa. Het adaptieve onderstel is standaard.

Optioneel levert BMW een Off Road-pakket op de X5, een pakket die niet alleen luchtvering rondom brengt, maar de auto vanbuiten voorziet van skidplates aan zowel voor- als achterzijde. Met een druk op de knop zijn zaken als rijhoogte, instellingen van de xDrive-aandrijving, het onderstel, de gasrespons en de transmissie in vier rijmodi in te stellen: zand, rotsig, gravel en snel. Tevens levert BMW een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel voor de achteras en Integral Active Steering (meesturende achteras).

Veiligheidssystemen

Geen nieuw model zonder een uitgebreid pakket veiligheidssystemen. De X5 komt beschikbaar met zaken als Active Cruse Control met Stop & Go, lane-assist en Emergency Stop Assistant. Het nieuwe Reversing Assistant kan de X5 zelf achterruit laten rijden, echter alleen op een traject dat al eerder vooruit is afgelegd en niet verder dan 80 meter. Wie het Driving Assistant Professional-pakket bestelt, krijgt een X5 die op de snelweg zelf van baan kan wisselen door de richtingaanwijzer te gebruiken. Nieuw is tevens de Digital Key, een systeem waarmee je dankzij NFC de auto met je smartphone kunt ontgrendelen en afsluiten. Ook kan de auto via de smartphone gestart worden als het toestel op de daarvoor bestemde plek is gelegd.

Smaken



Net als de X2 is de X5 onder andere leverbaar als xLine en als M Sport. Bij die eerste bepalen mat aluminiumkleurige spijlen in de grille het beeld samen met in glanzend aluminium uitgevoerde dakrails, raamlijsten beschermplaten rondom. Bij de M Sport zijn zaken als bumpers en beschermplaten in carrosseriekleur uitgevoerd. Standaard staat de auto op 18-inch lichtmetaal, terwijl de xLine speciale 19-inch wielen krijgt. De M Sport staat op 20-inch grote wielen, al levert BMW de X5's naar wens ook met wielen tot 22-inch groot. Vanbinnen beschikt de M Sport onder meer over zaken als een M sportstuur en speciale pedalen.

De nieuwe X5 zal net als de vorige generatie in het in de Verenigde Staten gelegen Spartanburg gebouwd worden. Wat de nieuwe X5 in Nederland gaat kosten, wordt in de aanloop naar de marktintroductie bekend.