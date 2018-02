Slideshow

Dít is de nieuwe BMW X4! Na korte carrière afgelost

Slechts vier jaar mocht de eerste generatie X4 van BMW klanten voor zich proberen te winnen. In Genève maken we namelijk al kennis met een volledig nieuwe X4, een auto waar we nu al naar kunnen kijken!

In maart 2014 rolde de eerste X4 van de eerste generatie van de band en nog geen vier jaar later presenteert BMW al een volledig nieuwe generatie. Dat is niet zo gek, daar de X4 zijn basis deelt met de X3, een auto die onlangs volledig werd vernieuwd. In grote lijnen herkennen we in de nieuwe X4 natuurlijk gewoon zijn voorganger voor, maar het geheel is doorspekt met zowel X3- als X2-details. De nieuwe basis zorgt voor een gewichtsverlies van zo'n 50 kilo. Led-koplampen zijn voortaan overigens standaard.

Net als de X3 waar de auto zijn basis mee deelt, groeit ook de X4 behoorlijk bij zijn generatiewissel. De auto neemt in de lengte met 7,6 centimeter toe en tussen de wielen bevindt zich 5,3 centimeter extra. Hoewel de auto ook breder is geworden (+3,6 centimeter) is de nieuwe X4 enkele millimeters lager dan zijn voorganger. Van die grotere exterieurmaten profiteren de inzittenden op de achterbank het meest, zij krijgt, er ruim 2,5 centimeter extra beenruimte bij. In het interieur monteert X4 standaard een 10,25-inch groot infotainmentscherm, een unit dat een plek krijgt bovenop het dashboard.

BMW brengt net als bijvoorbeeld van de X2 versies die de naam xLine-, Sport X en M Sport heten. Voor het eerst is de X4 ook aan te kleden met moois uit BMW's Individual-catalogus.

Net als zijn voorganger is de nieuwe X4 er ook weer als M40i, een uitvoering net in het vooronder een 360 pk en 500 Nm sterke 3,0-liter zes-in-lijn. Wie deze sportversie op z'n falie geeft, moet in 4,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De topsnelheid is – geheel volgens Duitse traditie – begrensd op 250 km/h. Daarnaast is de X4 er voor het eerst als M40d. Deze variant heeft een 326 pk en 680 Nm sterke 3,0-liter grote zescilinder diesel in de neus, gekoppeld aan een achttraps Steptronic-transmissie.

Voor wie het allemaal niet zo extreem hoeft, heeft BMW op benzinevlak de 184 pk en 290 Nm sterke xDrive20i als instapper klaarstaan. Daarboven staat de 252 pk en 350 Nm sterke xDrive30i. Dieselaars kunnen kiezen uit de 190 pk en 400 Nm sterke xDrive20d, de 231 pk en 500 Nm sterke xDrive25d en de 265 pk en 620 Nm sterke xDrive30d.