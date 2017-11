Slideshow

Dít is de nieuwe Aston Martin Vantage! Met een goede vleug AMG

Na twaalf jaar valt het doek voor de huidige Vantage. Aston Martin vergeet zijn 'instapmodel' echter niet. Volgend jaar is het deze volledig nieuwe Vantage die de fabriekspoorten in Gaydon uit komt rollen.

Aston Martin en AMG hebben elkaar gevonden. Dat kwam eerder al tot uiting in de vorm van de uit Affalterbach afkomstige 4,0-liter biturbo-V8 die indien gewenst in de neus van de DB11 wordt gelegd. Het is diezelfde achtcilinder die in deze compleet nieuwe Vantage een plek krijgt.

Net als in de DB11 V8 levert de AMG-machine in deze nieuwe Vantage 510 pk en 685 Nm koppel. Het vermogen vindt via een achttrapsautomaat van ZF zijn weg naar de achterwielen. Aston Martin gaf eerder echter te kennen dat het de laatste fabrikant zal zijn die nog een handbak aanbiedt. De komst van een handgeschakelde variant valt derhalve niet uit te sluiten. Wie het AMG-blok hardhandig de sporen geeft, moet de 1.530 kilo wegende Vantage in 3,6 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen jagen. Pas bij 314 km/h behoort het versnellen tot het verleden.

De 4,47 meter lange Vantage is gebouwd op een aluminium basis, vergelijkbaar met die van de DB11. Voor deze Vantage is echter 70 procent van de onderdelen volledig nieuw. De nieuwe Engelsman is de eerste Aston Martin die wordt uitgerust met een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel. Aston Martin belooft een ideale gewichtsverhouding van 50:50.

Zo Duits als de krachtbron ook is, zo Engels is het voorkomen van de Vantage. Het ontwerp dat Aston Martin het model meegeeft, lijkt een fraaie mix te zijn van de koets van de DB11 én die van de nog lang niet vergeten dienstauto van 007 himself in de James Bond-film Skyfall. Een lange neus, korte overhangen, kleine maar boze led-kijkers en een imposante maar sierlijke bilpartij: dít is een Aston Martin. In Duitsland krijgt de auto een vanafprijs van zo'n € 154.000. Nederlandse prijzen volgen nog, al zullen die hoger uitvallen dan de Duitse. De levering start in het tweede kwartaal van volgend jaar.