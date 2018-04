Niet-verlengde versie komt later dit jaar Dít is de Mercedes-Benz A-klasse L Sedan

Mercedes-Benz heeft de A-klasse Sedan aan de buitenwereld getoond. De A-met-kont komt náást een nieuwe CLA-klasse te staan.

Mercedes-Benz voegt de A-klasse Sedan aan zijn leveringsgamma toe, een sedanversie van de nieuwe A-klasse die nu op de beursvloer van Auto China schittert als L-versie. Inderdaad, een uitvoering met een verlengde wielbasis.

De A-klasse L Sedan meet 4,6 meter in de lengte, 1,80 meter breed en 1,46 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,89 meter en daarmee is de wielbasis 6 centimeter langer dan die van de vijfdeurs A-klasse. De bagageruimte heeft een inhoud van 420 liter, fors meer dan de 370 liter die de hatchback mee kan brengen.

Mercedes-Benz levert de A-klasse L Sedan met een 1,3-liter grote viercilinder die in twee smaken te krijgen is: met 136 en met 163 pk. In een later stadium komt een 190 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder de gelederen versterken. Schakelen geschiedt in die laatste middels een 7G-DCT-transmissie. De A-klasse L Sedan wordt gebouwd door Beijing Benz Automotive Co. (BBAC), de joint-venture die Mercedes-Benz in China heeft met SAIC Motor. Sailliant detail: de auto komt in China ook met een rosé goud-kleurige lak op de markt.

L-versies van sedans genieten in China de voorkeur boven de niet-verlengde smaken die wij in ons deel van de wereld veelal alleen hebben. De niet-verlengde A-klasse Sedan verschijnt in de tweede helft van dit jaar, een sedan die zeer waarschijnlijk dezelfde wielbasis als de hatchback, maar zal dankzij de uitstekende bilpartij toch langer zijn.

De A-klasse Sedan gaat overigens gevoerd worden náást een volledig nieuwe CLA-klasse. Die laatste krijgt detailelementen mee van grotere broer CLS-klasse.