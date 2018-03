Slideshow

Dit is de Mercedes-AMG GT 4-door Coupé! Razendsnel én praktisch

Het praktische broertje van de Mercedes-AMG GT is eindelijk los! De auto moet de kracht en het sportieve karakter van de tweedeursversie combineren met aardse zaken als achterportieren en extra binnenruimte.

Eerst even over die naam: de vijfdeursversie van de Mercedes-AMG GT heet dus 'Coupé'. Dit geheel in tegenstelling tot de tweedeursvariant, die simpelweg 'AMG GT' heet. Zoals op de gelekte afbeeldingen en teasers al duidelijk werd, is de AMG GT 4-door Coupé niet simpelweg een AMG GT met twee extra portieren. Daarvoor is de neus van de reguliere AMG GT wellicht ook wat te lang. De auto krijgt een geheel eigen koetswerk mee, dat wel duidelijk designelementen leent van de sportieve topper van AMG. De laaggeplaatste grille met verticale spijlen is zo'n element, maar ook de aflopende daklijn komt terug, al is het weliswaar in een iets andere vorm. Ook het interieur is nieuw en doorspekt met AMG GT-elementen. De meest opvallende daarvan is de 'brug' tussen middentunnel en dashboard, die de inzittenden het gevoel geeft in een cockpit te zitten. In tegenstelling tot de tweedeurs GT's beschikt de vijfdeursvariant over het bekende, kamerbrede scherm uit de sedans en SUV's van het merk. Het geheel ziet er wederom prachtig afgewerkt uit en kan uiteraard worden aangekleed met bijzondere hout- en leersoorten. Dat de auto volledig naar eigen smaak is aan te passen, bewijst Mercedes al met de persfoto's: het matzwart-grijze exemplaar oogt totaal naders dan de blauwe auto met het beige interieur. Achterpassagiers worden eveneens lekker 'ingesloten', zeker als wordt gekozen voor de optionele 'Executive Seats' met een hoge middentunnel tussen de achterstoelen. We stipten het al even aan: de AMG GT '4-door' is een vijfdeurs. Geen sedan, dus, maar een liftback-achtige met een grote achterklep. Die biedt toegang tot een bagegeruimte van 395 liter. Wie de achterbank omklapt, kan tot 1.324 liter verstouwen.

V8 of V6

Onder de imposante motorkap doet bij de krachtigste versies de bekende 4,0-liter V8 dienst. In het geval van de AMG-GT 63 levert die motor 585 pk en 800 Nm, bij de 63 S-versie is dat zelfs 640 pk en 900 Nm. Wie dat allemaal wat te gortig vindt, kan opteren voor de AMG GT 53 4Matic, een versie met de 3,0-liter V6 met 435 pk en de 22 pk sterke EQ-booster zoals die onlangs is geïntroduceerd in onder meer de CLS. Traag is deze versie alsnog niet: de minst krachtige AMG GT Coupé knalt met deze aandrijflijn in 4,5 seconden van 0 naar 100 en heeft een top van 285 km/h. De AMG-GT 63 vliegt in 3,4 seconden van 0 naar 100, de 63 S heeft er niet meer dan 3,2 tellen voor nodig. De topsnelheid van deze auto's overschrijdt de 300 km/h, waarbij de 63 310 km/h haalt en de S zelfs 315 km/h. Dat is des te knapper als je weet dat de vijfdeurs AMG GT niet bepaald een lichtgewicht is: alle versies blijven steken rond de 2.000 kg. Om toch dynamische rijeigenschappen te kunnen garanderen, trekt AMG onder meer dynamisch spoilerwerk en vierwielbesturing uit de kast. 4Matic-vierwielaandrijving is op alle versies standaard.