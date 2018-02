Slideshow

Dít is de Mercedes-AMG G 63! 585 pk voor opper-G

Kort na de lancering van de nieuwe G-klasse lanceert Mercedes-AMG nu de G63-variant. De auto debuteert in - hoe kan het ook anders - Genève.

Net een maand na de presentatie van de volledig nieuwe G-klasse schuift Mercedes-Benz al de nieuwe AMG-versie naar voren. De auto auto wisselt zijn 5,5-liter V8 in voor de bekende 4,0-liter biturbo-V8 die de laatste jaren over het AMG-gamma is uitgerold.

Waar de 5,5-liter V8 in de vorige G 63 goed was voor 571 pk en 760 Nm koppel is de 4,0-liter biturbo-V8 in de nieuwe G 63 goed voor 585 pk en 850 Nm. Met zijn 585 pk is hij daarmee net zo krachtig als de AMG GT R, al moet die het met 100 Nm minder koppel doen. Het blok is overigens voorzien van actieve cilinderuitschakeling. Bij lage belasting schakelen de cilinders twee, drie, vijf en acht zichzelf uit. Het gemiddelde verbruik moet op 13,2 l/100 km liggen.

Schakelen geschiedt door middel van een AMG Speedshift TCT-transmissie met negen verzetten. Daarmee staat een snelheid van 100 km/h in 4,5 tellen op de klok, bijna een seconde eerder de vorige G 63. Daar heeft het feit dat de auto met 2.485 kilo grofweg 175 kilo lichter is dan zijn voorganger natuurlijk een positief effect op gehad. AMG heeft het onderstel van de G-klasse uiteraard onder handen genomen. Zestig procent van het vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd. De topsnelheid ligt op 220 km/h, maar wie het AMG Drivers-pakket bestelt, moet door kunnen jagen tot het digitale instrumentarium op 240 km/h staat.

Vanbuiten onderscheidt de G 63 zich van de 'reguliere' G-klasse met zijn van verticale spijlen voorziene grille. Aan de voorzijde wordt het beeld verder bepaald door van forse openingen voorziene grille. Rondom krijgt de G bredere wielkasten, wielkasten die kunnen worden opgevuld door lichtmetaal tot 22-inch en wie net voor de achterwielen kijkt, neemt daar sidepikes waar. Extra krachtigere remmerij, met rode klauwen en geperforeerde schijven, moet het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen.