Dit is de Mazda Kai Concept Vooruitblik op nieuwe 3!

Mazda pakt tijdens de Tokyo Motor Show behoorlijk uit! Een van de studiemodellen is deze Kai Concept, een auto waarmee het merk alvast laat zien wat we van een nieuwe 3 kunnen verwachten.

De Mazda Kai Concept is overduidelijk een vooruitblik op wat ooit de volledig nieuwe 3 wordt. Zoals verwacht is de concept-car niet voorzien van een elektrische aandrijflijn, maar van Mazda's nieuwe SkyActiv-X-techniek. Een benzinemotor met compressieontsteking die we al aan de tand hebben kunnen voelen. Tevens maakt de auto gebruik van Mazda's volledig nieuwe Skyactiv Vehicle Archetecture, een nieuwe technische basis. Uiteraard is ook het ontwerp van deze 3, een nieuwe stap in het Kodo-design van Mazda, een voorbode op wat we op termijn op de weg gaan zien.

De Kai, wat zich laat vertalen naar 'pionier', is getekend volgens het 'less is more-principe'. Een overdaad aan lijnen en vouwen hebben Mazda's ontwerpers de auto in ieder geval niet gegeven. De fraaie designstudie meet 4,42 meter in de lengte, is 1,86 meter breed en 1,38 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,75 meter.