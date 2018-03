De concurrentie de baas met een V8 Dit is de Maserati Levante Trofeo

Na twee teasers is het doek van het nieuwe topmodel van de Maserati-Levante-reeks getrokken. Hij heet geen GTS maar Trofeo en het is de eerste Levante met een V8!

Zoals te verwachten viel, beschikt de LevanteTrofeo over de dubbelgeblazen 3,8-liter grote achtpitter die ook te vinden is in de Quattroporte GTS. In dit geval levert dat blok echter geen 530, maar liefst 590 pk! Ook het koppel gaat erop vooruit, en wel van 710 naar 730 Nm. Hiermee knalt Maserati's uber-SUV in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/h en moet een top van 'meer dan' 300 km/h binnen bereik liggen. Met dit vermogen is deze Levante de Porsche Cayenne in ieder geval voorlopig de baas, want die auto levert in het geval van de huidige topversie Turbo 'slechts' 550 pk. Ook de bizarre Range Rover Sport SVR moet het met z'n 575 pk afleggen. Het zal geen toeval zijn dat zelfs de Mercedes-AMG GLE 63S met 585 pk nipt minder vermogen heeft dan de nieuwkomer uit Italië.

Aan de buitenkant is de Levante Trofeo herkenbaar. Er is een diepere voorspoiler, een speciale grille met dubbele verticale spijlen en bijzonder 22-inch lichtmetaal. Bovendien is op onder meer de voorspoiler en de sideskirts carbon gebruikt en zijn er de nodige donkere accenten, waardoor het getoonde matgrijze exemplaar extra sinister uit de hoek komt. Als bonus krijgt de Levante Trofeo Matrix-led-koplampen mee, dus actieve ledverlichting met extra 'scherp' getekende dagrijlampen.

De Maserati Levante Trofeo is niet de enige Europese power-SUV die dit jaar z'n opwachting maakt in New York. Eerder presenteerde Jaguar de langverwachte F-Pace SVR, een brutaal ogende F-Pace die eveneens over een V8 beschikt en maar liefst 550 pk levert.