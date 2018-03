Slideshow

Dít is de Lexus UX! Cross-over voor C-segment

Lexus breidt zijn modellenfamilie uit met deze hagelnieuwe UX, een cross-over voor in het C-segmetn!

De UX is de productieversie van de UX Concept die Lexus in 2016 in Parijs presenteerde. De auto valt volgens Lexus in het C-segment en het is daarmee de eerste keer dat Lexus in die klasse een cross-over in zijn line-up heeft. Het merk steekt niet onder stoelen of banken dat het millennials in het vizier heeft als belangrijkste doelgroep. De UX staat op het volledig nieuwe Global Architecture C-platform, een nieuwe basis waarbij tijdens de ontwikkeling veel aandacht is besteed aan het thema dynamiek.

Lexus' jongste telg meet 4,5 meter in de lengte, is 1,84 meter breed en 1,52 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,64 meter. De UX draagt het Lexus-kenmerkende familiegezicht, compleet met Spindle Grille en scherp getekende koplampunits. Aan de achterzijde heeft Lexus Aero Stabilizing Blade Lights gemonteerd, lichtunits die zich over de gehele breedte van de auto uitstrekken. De strook die de linker- en rechterunit met elkaar verbindt is uit 120 ledjes opgebouwd. Verwacht dit designelement later op meer modellen van het merk terug te zien. Uiteraard levert Lexus de UX straks ook als sportief aangeklede F-Sport, een smaak waarbij zaken als de grille, wielen en bumpers sportiever zijn vormgegeven dan die van de non F-Sports. Aangepaste schokdempers en stabilisatorstangen maken bij deze variant het sportieve plaatje compleet.

De UX komt beschikbaar in twee smaken: als UX 200 én als UX 250h. Jazeker, ook een non-hybride verschijnt op de prijslijst. Die eerste variant beschikt over een 2,0-liter grote viercilinder als kloppend hart. Dit benzineblok is gekoppeld aan een volledig nieuwe Direct Shift CVT-transmissie, een sportievere variatie op het CVT-thema. Bij de 250h bestaat de aandrijflijn uit een andere 2.0, een blok dat in dit geval dus gekoppeld is aan een elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 178 pk. Het accupakket heeft een plek gekregen onder de achterste zitrij. In de basis is de UX 250h een voorwielaandrijver, wie vierwielaandrijving wenst, kan de UX 250h E-Four bestellen. Deze variant krijgt een extra elektromotor mee die de achteras aandrijft. Schakelen geschiedt middels een CVT-transmissie. Een opvallende noviteit is Predictive State of Charge (SOC) gedoopt, een slim systeem dat, indien je navigatie aan hebt staan, detecteert wanneer een omlaag lopende weg nadert. SOC schakelt in dat geval de elektrische rijmodus in om brandstof te besparen en direct het accupakket bij te laden.

Geen nieuw model zonder een rits actieve en passieve veiligheidssystemen. Zodoende komt de UX over Lexus Safety System+ te beschikken, een pakket dat zaken omvat als botspreventie, Lexus Co Drive, een grootlichtassistent, verkeersborddetectie en Parking Support Brake (noodstop bij achterlangs kruisend verkeer). Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.

RX 450hL

Lexus grijpt de Autosalon van Genève aan om ook de Europese variant van de verlengde RX te presenteren, de RX 450hL. Deze RX met derde zitrij en daarmee plek voor zeven inzittenden werd eerder al in de Verenigde Staten gepresenteerd. Alles over de verlengde RX lees je hier. Nederlandse prijzen volgen later.