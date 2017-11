Slideshow

Dít is de Lamborghini Terzo Millennio! Elektrische toekomstvisie

Lamborghini heeft het Massachusetts Institute of Technology (MIT) omarmd voor de ontwikkeling van deze Terzo Millennio! Met deze auto wil het merk laten zien hoe het de supercartoekomst voor zich ziet.

De naam van deze zeer extreem ogende concept-car verraadt al de doelstelling die Lamborghini in het hoofd had toen de eerste lijnen van de Terzo Millennio op papier werden gezet. Met het samen met MIT ontwikkelde studiemodel laat Lamborghini naar eigen zeggen zien hoe "een mogelijke elektrische supercar" van het merk zou kunnen worden vormgegeven.

Hoewel de Terzo Millennio zo op het eerste gezicht in niets lijkt op wat we van Lamborghini kennen, is het extreme aantal scherpe lijnen en agressieve vouwen wel degelijk een designkenmerk van het merk. Ook de wijze waarop de lichtunits zijn voorzien van de kenmerkende Y-indeling doet denken aan de verlichting van bijvoorbeeld de Aventador. De Terzo Millennio is volledig elektrisch aangedreven. In elk wiel is een elektromotor geplaatst, wat de concept-car tot een vierwielaandrijver maakt.

MIT heeft zich bemoeid met de energieopslag én met de ontwikkeling van innovatieve materialen. Onder andere de Aventador maakt al gebruik van supercondensatoren om het start-stopsysteem pijlsnel te laten functioneren en in de Terzo Millennio komt dat in sterkere mate tot uiting, al wordt nog niet helemaal duidelijk hoe de vork in de steel zit. Het komt er in elk geval op neer dat Lamborghini samen met MIT het reguliere accupakket de laan uit wil sturen en een efficiëntere vorm ervan in de ontwikkelingskamers heeft staan, een nieuw systeem dat ook nog eens een langere levensduur heeft. MIT houdt zich al enige tijd bezig met de ontwikkeling van nieuwe lithiumzuurstofbatterijen met lithiumjodide als toevoeging. Accu's met deze samenstelling zouden tot drie keer zoveel energie moeten kunnen opslaan als reguliere lithium-ionexemplaren. Bij deze concept is energieopslag in een andere vorm opgedroogd. De koets van de auto ís namelijk de batterij.

Samen met MIT legt Lamborghini zich toe op de ontwikkeling van nieuwe koolstofvezel onderdelen. Het wordt helemaal onwerkelijk als we lezen over de toepassing van de carbon koets als opslagmiddel voor elektriciteit. Bij deze Terzo Millennio is dat - op papier althans - namelijk het geval. Het volume van de toekomstmuziek wordt nog een tandje opgeschroefd. De koets van de auto is namelijk 'self healing', wat inhoudt dat slimme software zelf scheurtjes en andere beschadigingen waarneemt en deze zelf repareert.

Ook autonome technieken worden niet genegeerd. Zo is deze extremist in staat om de coureur zelf over een circuit te jagen. Als je het stuur vervolgens zelf ter hand neemt, 'zie' je de door de auto zelf gereden optimale ronde. Handig voor het bijschaven van je rondetijd.

Luchtfietserij of haalbare toekomstbeelden? Dat valt in dit stadium moeilijk te zeggen. MIT is een ieder geval een zeer serieuze speler en Lamborghini geeft met dit opmerkelijke studiemodel een duidelijke signaal af. Samen met MIT lijkt het merk in de toekomst met beide handen beet te willen pakken.