Slideshow

Dít is de Jaguar I-Pace! 480 kilometer ver met 400 pk

Jaguar heeft zojuist de langverwachte I-Pace aan de wereld voorgesteld, een volledig elektrische Engelsman, die zelfs direct al is te bestellen!

Tijdens de Los Angeles Motor Show van 2016 liet Jaguar met de I-Pace Concept zien wat het op relatief korte termijn op elektrogebied van plan was. Jaguar blijkt met dat studiemodel een behoorlijk nauwkeurige vooruitblik te hebben gegeven. De productierijpe I-Pace die Jaguar vandaag presenteert, lijkt er namelijk heel veel op. Hoewel dat opmerkelijk is te noemen, is dat niet het meest bijzondere van deze door tekenmeester Ian Callum ontworpen vijfzitter.

Techniek

Nog veel spannender dan het opvallende uiterlijk van deze Jaguar met zijn opvallend korte en lage motorkap is natuurlijk zijn volledig elektrische aandrijflijn. "Waar andere merken slechts over de toekomst spreken, bouwen wij die toekomst", klinken de woorden van Ralf Speth, CEO van Jaguar Land Rover. De cijfers zijn in elk geval indrukwekkend. De vierwielaangedreven I-Pace beschikt over twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 400 pk en 696 Nm aan koppel. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is daarmee in 4,8 seconden een feit. Relevanter is in dit geval de actieradius. De I-Pace is uitgerust met een 90 kWh groot accupakket en daarmee moet een actieradius van 480 kilometer volgens de nieuwe, meer realistische WLTP-cyclus mogelijk zijn. De actieradius ligt volgens de oude en minder nauwkeurige NEDC-methode op 543 kilometer. Ter vergelijking: een Tesla geeft voor de Model X 100D een NEDC-waarde van 565 kilometer op. Voor de P100D en 75D liggen die waarden op respectievelijk 417 en 542 kilometer.

Accu leeg? Geen zorgen. Met een 100 kW-lader is het accupakket in 40 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden. In 15 minuten zit er weer genoeg stroom in voor een actieradius van 100 kilometer. Wie de I-Pace thuis aan een AC-wallbox (7 kW) hangt, heeft zo'n tien uur nodig.

Jaguar belooft dat de I-Pace stijver is dan welke andere Jaguar dan ook. Het accupakket is zo laag mogelijk in de koets onder de vloer geplaatst. Het merk spreekt over een gewichtsverdeling van 50:50 en een ophanging die aan de voorzijde uit dubbele triangels bestaat. Achter is een Integral Link-ophanging aanwezig. Luchtvering en een adaptief onderstel zijn optioneel. De cW-waarde ligt op 0,29. De I-Pace krijgt van Jaguar een actieve grille mee, die zich kan sluiten om de luchtweerstand te verminderen.

Ruimte en verwennerij

De wielbasis van de 4,68 meter lange I-Pace meet 2,99 meter. Jaguar vergelijkt de interieurruimte van zijn Benjamin met die van andere SUV's. De beenruimte achter meet 8,9 centimeter en onder de achterste zitplaatsen zijn opbergmogelijkheden voor bijvoorbeeld een tablet te vinden. De laadruimte meet 656 liter. Wie de achterbank neergooit, moet 1.453 liter aan spul kunnen verstouwen.

Op het dashboard nemen we onder andere het Touch Pro Duo-infotainmentsysteem waar, een uit twee touchscreens bestaand systeem dat we onder andere al van de Land Rover Range Rover Velar kennen. Ook op de middenconsole vinden we touchgevoelige oppervlakken en het instrumentarium is volledig digitaal en valt dus af te stemmen op de eigen smaak. De I-Pace is overigens 'over the air' te updaten.

Wie wel gecharmeerd is van de I-Pace en zijn op papier in elk geval al indrukwekkende cijfers kan nu al zijn order plaatsen. De vanafprijs is vastgesteld op € 80.330. De I-Pace komt beschikbaar als S, SE en HSE. Tijdelijk is een First Edition te bestellen.

Testfase

Een auto als de I-Pace komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Volgens Jaguar zijn wereldwijd meer dan 500 engineers bezig geweest met de ontwikkeling van het model. Jaguar heeft meer dan 200 prototypen gebouwd, testmodellen die gezamenlijk meer dan 1,5 miljoen testkilometers hebben afgelegd en daarnaast duizenden uren in laboratoria zijn getest. De auto's hebben zelfs meer dan 400 testrondes op Nardo en op de Nürburgring afgelegd.