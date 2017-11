Slideshow

Dít is de Hennessey Venom F5! Klaar voor 484 km/h

Het in Texas gevestigde Hennessey Performance heeft de SEMA Show in Las Vegas als podium gekozen om zijn Venom F5 op voor te stellen, een extreme hypercar die zijn voorganger doet verbleken.

Hennessey Performance Engineering kennen we onder andere van de tuningkits die nagenoeg elk product van Amerikaanse makelij omtovert tot een meer dan 1.000 pk sterke strekentrekker. Bekender is misschien nog wel de Venom GT, een extreme hypercar waarmee de Texanen auto's als de Bugatti Veyron het, in ieder geval op papier, lastig maken. De productie van dat model kwam begin dit jaar tot een eind en tijdens de SEMA Show in Las Vegas is zijn opvolger gepresenteerd: de Venom F5.

Waar de Venom GT nog een auto was die gebaseerd was op de Lotus Exige, is deze Venom F5 vanaf de eerste schroef zelf ontwikkeld. De uit koolstofvezel opgetrokken koets van de Venom F5 is gevouwen om een uit hetzelfde materiaal vervaardigde monocoque. De cW-waarde van de 1.333 kilo wegende extremist ligt op 0.33 en daarmee snijdt de ogenschijnlijk duivelse machine efficiënter door de lucht dan de Venom GT die een cW-waarde van 0,38 heeft. Ter vergelijk: Bugatti's Chiron noteert een waarde van 0,38 achter zijn naam.

Achter de voorstolen ligt een 7,4-liter grote biturbo V8 die 1.624 pk en 1.762 Nm naar de achterwielen stuurt. Schakelen geschiedt middels een sequentiële transmissie met zeven verzetten, al staat een handgeschakelde transmissie ook op de bestellijst. Wie de Venom F5 in een speciale stand zet, moet in tien tellen naar een snelheid van 300 km/h kunnen sprinten. Wie nog eens tien tellen wacht, heeft een snelheid van 400 km/h op de teller staan. De topsnelheid ligt op 484 km/h. Daarmee blazen de Texanen zowel de Bugatti Chiron als de knotsgekke Agera RS van Koenigsegg van de kaart. Nogmaals: op papier.

Hennessey Performance gaat slechts 24 exemplaren van deze 1,6 miljoen dollar kostende Venom F5 bouwen. Dat is het dubbele van het aantal Venom GT's dat is gebouwd. De Amerikanen melden trots dat de prijs is op te krikken tot ver over de 2 miljoen als alle opties worden aangevinkt.

Venom GT

In 2010 verscheen de Venom GT, een krankzinnige creatie die zijn genen deelde met de Lotus Exige. De auto verscheen ooit met een 1.000 pk sterke 6,2-liter V8 ten tonele, maar werd in 2015 door zijn scheppers bedeeld met een maar liefst 1.471 pk sterke 7,0-liter V8. Het ene na het andere snelheidsrecord werd gebroken, het is afwachten welke bizarre cijfers deze Venom F5 achter zijn naam gaat zetten.