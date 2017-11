Slideshow

Dít is de grondig vernieuwde Mazda 6! Verder verfijnd

Mazda heeft de 6 door de jaren heen diverse keren gemoderniseerd, al ging het er nooit zo heftig aan toe als bij de grondig herziene 6 die vandaag op de beursvloer van Los Angeles debuteert.

De derde generatie van de Mazda 6 die momenteel in de showrooms van Mazda staat, rolde in augustus 2012 voor het eerst van de band in het thuisland. Mazda heeft het model, net als de rest van zijn modellengamma, jaarlijks van updates voorzien. Drie jaar geleden werd een iets uitgebreidere facelift doorgevoerd, al maakte de auto nooit zo'n grote stap als vandaag tijdens de Los Angeles Auto Show. Let wel: onderstaande informatie heeft vooral betrekking op de 6 zoals die op de Amerikaanse markt wordt gevoerd.

Vanbuiten is de gefacelifte 6 te herkennen aan zijn nieuwe led-koplampunits. De vormgeving van de voorzijde lijkt met de chroomstrip die nu aan de onderzijde van de koplampen doorloopt vanuit de grille meer op die van de nieuwe CX-5. De grille is voortaan uitgerust met gaaswerk in plaats van met lamellen. Tevens levert Mazda nieuwe 17 en 19 inch metende wielen én de nieuwe kleuren Soul Red Crystal en Machine Gray Metallic op de 6. Hier houden de wijzingen overigens niet bij op.

In het interieur nemen we namelijk een praktisch volledig nieuw nieuw dashboard waar. Enkel het stuurwiel en een handjevol decoratieve delen zijn overgenomen uit de huidige 6. Mazda schroeft nieuwe stoelen in het interieur, zetels die niet alleen breder zijn, maar ook meer trillingen moeten kunnen maskeren. De 6 is de eerste Mazda die optioneel met geventileerde voorstoelen beschikbaar komt. Ook de achterbank moet net even comfortabeler zijn dan de huidige. Net als het exterieur vertoont de werkplek grotere gelijkenissen met die van de CX-5 en CX-3, de recentere modellen van het Mazda-gamma.

Ook wat techniek en veiligheidssystemen betreft, gaat de 6 erop vooruit. Mazda stelt zaken als een 360-gradencamera, een 7-inch-tft-display in het instrumentarium, een 8-inch infotainmentscherm, Radar Cruise Control met Stop&Go; en een nieuw head-up display beschikbaar. Het chassis is verstevigd en de ophanging is anders afgesteld. Zaken als dikker metaal in de achterste wielkasten en dikkere geleidearmen zorgen voor een lager geluidsniveau in het interieur.

De Mazda 6 komt in de Verenigde Staten beschikbaar in een nieuwe Signature-smaak, een topuitvoering die aldaar ook al op de hier niet leverbare CX-9 bestaat. Die nieuwe luxueuze variant beschikt onder andere over een interieur met houtaccenten en UltraSuede-details. Het is echter de krachtbron die deze Signature-uitvoering het meest van de overige 6'en onderscheidt. Zo is het de enige versie die over de 2.5T SkyActiv-G beschikt, een geblazen benzinemotor die 250 pk en 420 Nm levert. In de Nederland keert de 2.5 SkyActiv-G, de basis van het al genoemde turboblok, beschikbaar.

Specifieke informatie voor de Nederlandse markt volgt zoals gezegd spoedig.