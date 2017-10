Slideshow

Dít is de gefacelifte Suzuki Celerio! Kleine wijzigingen voor Suzuki's kleinste

Maruti Suzuki heeft in thuisland India de Celerio een facelift gegeven. De compacte Alto-opvolger komt in die vorm ook onze kant op!

Alto-opvolger Celerio is inmiddels alweer sinds 2014 op de markt en dus dient een facelift zich aan die door de Indiase tak van Suzuki, Maruti Suzuki, alvast in beeld wordt gebracht. Heftige wijzigingen hoef je overigens niet te verwachten.

We kunnen ons goed voorstellen dat je meerdere keren moet kijken om de verschillen tussen deze gemoderniseerde Celerio en de oorspronkelijke versie te zien. Aan de voorzijde zien we een grille waarin de lamellen plaats hebben gemaakt voor grof 'gaaswerk'. Bovenin de grille is een chroomkleurige strip aangebracht en lager op het front vinden we een nieuwe bumper waarin onder de koplampunits een boemerangvorm is aangebracht. Tevens vinden we in die bumper een anders gevormde koelopening met het nieuwe gaaswerk. In de zijspiegelkappen zijn, waarschijnlijk optioneel, knipperlichten aangebracht. Aan de achterzijde zijn de verschillen nog subtieler. Hier houdt Suzuki zich beperkt tot het monteren van opnieuw ingedeelde achterlichtunits en een anders gevormde achterbumper. Onderaan de achterklep is een in carrosseriekleur gespoten strip geplaatst.

Voor het interieur heeft Suzuki de voor de Celerio nieuwe kleurcombinatie zwart-beige bedacht. De zilverkleurige accenten waren al te krijgen in het model, al lijken zaken als draaiknoppen nu ook in die kleur te krijgen te zijn. In India komt de vernieuwde Celerio standaard met een airbag voor de bestuurder. Een plofzak voor de bijrijder is optioneel. Hetzelfde geldt overigens voor ABS. In Europa zou dat uiteraard uit den boze zijn. Details voor de Europese markt verwachten we spoedig. Overigens lijkt Maruti Suzuki een stoer aangeklede Celerio X in het vat te hebben zitten (foto 8). Of die variant ook naar ons continent komt, valt nog te bezien.