Dít is de gefacelifte Skoda Fabia Nieuwe neus, nieuwe techniek

Tijdens de Autosalon van Genève presenteert Skoda een gefacelifte Fabia. We kunnen de auto nu al digitaal bekijken. Zowel de hatchback als de Combi gaat onder het mes.

Eerder toonde Skoda al een schets van de vernieuwde voorzijde van de in 2014 gepresenteerde derde generatie Fabia en vandaag is het uiterlijk van de complete auto vrijgegeven.

Skoda geeft de Fabia nieuwe ledkoplampen én ledachterlichten. Nieuwe bumpers maken deel uit van de bijpuntsessie en - het zal eens niet - er komen nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar voor Skoda's op één na kleinste model. Voor het eerst is de Tsjech ook met 18 inch grote sloffen te krijgen.

Ook het interieur van de Fabia wordt opgewaardeerd, al moeten we het nog even zonder beeldmateriaal daarvan doen. Skoda maakt melding van een vernieuwd instrumentenpaneel en het merk brengt nieuwe kleuren voor de stoelen naar de Fabia. Het Swing-infotainmentsysteem is voortaan gekoppeld aan een 6,5 inch groot scherm. Leuke kleine aanpassing: de ijskrabber die achter de tankklep is verstopt, is voortaan uitgerust met een profieldieptemeter.

Onder aan de internationale motorenlijst zet Skoda een 1.0 MPI, die met 60 en 75 pk is te krijgen. Natuurlijk keren de 1.0 TSI's terug, exemplaren die net als nu 95 of 110 pk sterk zijn. Beide TSI's zijn voorzien van een partikelfilter. De 110 pk sterke variant is te krijgen met een zeventraps DSG-transmissie.

Op veiligheidsgebied profiteert de Fabia van de komst van Blind Spot Detection en Rear Traffic Alert. Daarnaast maakt de auto kennis met een grootlichtassistent.

In de tweede helft van dit jaar staat de vernieuwde Fabia bij de dealers. Dan wordt ook bekend welke motoren naar Nederland komen.