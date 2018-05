Nieuw design, nieuwe motoren Dít is de gefacelifte Kia Sportage

Kia heeft het doek getrokken van de gefacelifte Sportage. De auto wordt zowel van buiten als onderhuids aangepakt.

Vorige week kon AutoWeek al spionagefoto's laten zijn waarop de gefacelifte Sportage zich praktisch zonder enig camouflagemateriaal aan de buitenwereld liet zien. Nu heeft Kia de auto ook zelf uit de doeken gedaan.

Kia's momenteel populairste model in Europa - 25 procent van in Europa verkochte Kias is een Sportage - krijgt nieuwe bumpers aan zowel voor- als achterzijde en krijgt opnieuw ingedeelde lichtunits. Natuurlijk brengt Kia nieuwe lichtmetalen wielen en nieuwe kleuren naar de Sportage. De GT-Line is te herkennan aan zijn hoogglans zwart gespoten grille en de skidplates die in zowel voor- als achterbumper een plek hebben gekregen. De GT-Line krijgt verder speciale 19-inch wielen, een dubbele uitlaat en de Kia-kenmerkende ice-cubes ledjes in de bumper die dienstdoen als mistlampen.

In het interieur monteert Kia een nieuw stuurwiel, een vernieuwd instrumentarium en het merk heeft nieuwe zwart-grijze bekleding naar de SUV gebracht. Natuurlijk gaat de Sportage er ook op het gebeid van veiligheidssystemen op vooruit. De auto komt beschikbaar met Smart Cruise Control met Stop&Go;, Around View Monitor en Driver Attention Warning. Op infotainmentgebied is te kiezen uit een 7-inch touchscreen of een 8-inch groot exemplaar.

Op de motorenlijst zet Kia de eerder aangekondigde 2,0-liter grote dieselmotor die is voorzien van mild-hybrid-techniek. Daarnaast wordt de bekende 1.7 CRDi vervangen voor een nieuwe 1.6 CRDi, een blok dat 136 pk en 320 Nm levert en standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling staat op de optielijst. De bestaande benzinemotoren blijven beschikbaar.

In het najaar van dit jaar staat de Sportage bij de dealers. Prijzen volgen in een later stadium.