Dít is de compleet nieuwe Toyota Auris Hybride in twee smaken!

Toyota stelt in Genève een volledig nieuwe Auris aan de wereld voor. Een reguliere dieselversie is niet meer leverbaar, maar de nieuwe Auris komt wel in twee hybride smaken beschikbaar!

Na nog geen zes jaar acht Toyota de tijd rijp voor een compleet nieuwe generatie Auris, een auto waarvan met name de Hybrid in ons land met bakken tegelijk over de toonbank is gegaan. De derde generatie Auris komt op Toyota's inmiddels bekende TNGA-platform te staan, een modulaire basis die we kennen van de C-HR en die het merk geleidelijk over een groot deel van zijn modellengamma uitrolt. Die voor de Auris volledig nieuwe basis maakt de auto 4 centimeter langer en 3 centimeter breder dan zijn voorganger. De wielbasis neemt tevens met 4 centimeter toe, de overhang voor is 2 centimeter korter dan voorheen. De koets zelf is 2,5 centimeter lager dan voorheen en daarmee geeft Toyota een duidelijk signaal af: de Auris is dynamischer dan voorheen. Het lagere zwaartepunt en een multilink-achterwielophanging moet daar samen met een hogere stijfheid van de koets aan bijdragen.

De Auris blijft vanbuiten herkenbaar als Auris, maar toch is het hele design op de schop gegaan. Toyota voorziet de auto van ledkoplampen waarin dagrijverlichting is verwerkt. Achterop vinden we ledlichten van een nieuw ontwerp. Net als de C-HR is deze nieuwe inzending ook met tweekleurige ('bi-tone') carrosserie te krijgen waarbij het dak en de stijlen in het zwart zijn uitgevoerd.

Op de bestellijst zet Toyota de bekende 116 pk sterke 1.2 T en niet één, maar twee hybride aandrijflijnen, iets dat we straks bij alle volumemodellen van het merk gaan zien. Het aanbod begint met een 122 pk sterke 1,8-liter grote hybrideversie, dezelfde aandrijflijn als in de C-HR. De tweede optie is de sportiever georiënteerde 180 pk-variant, een smaak waarbij de 1.8 is vervangen door een volledig nieuwe 2.0. Schakelflippers achter het stuur beloven een dynamischer ervaring voor de bestuurder. Reken erop dat deze 180 pk sterke aandrijflijn straks ookin de C-HR te krijgen is.

Natuurlijk stopt Toyota de nieuwe Auris vol met Toyota Safety Sense, het uitgebreide pakket van actieve veiligheidssystemen zaken, zoals rijstrookwaarschuwing, automatisch grootlicht, botspreventiesysteem met voetgangersdetectie, adaptieve cruisecontrol en verkeersbordherkenning. Prijzen volgen in een later stadium.