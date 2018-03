Slideshow

Dít is de Bugatti Chiron Sport! 18 kilo lichter, stuk rapper

Bugatti kondigde door middel van een teaser al aan dat het iets nieuws op het gebied van de Chiron zou meebrengen naar de Autosalon van Genève. Nu weten we ook wat: de Chiron Sport

Het is inmiddels al twee jaar geleden dat Bugatti in Genève Veyron-opvolger Chiron presenteerde. Het merk heeft die Zwitserse beurs opnieuw als podium gekozen om de volgende stap in het Chiron-avontuurte presenteren. Dit is de Chiron Sport.

De toevoeging 'Sport' lijkt bij de Chiron ietwat overbodig, omdat de standaard Chiron met zijn 1.500 pk en 1.600 Nm sterke 8,0-liter W16 met vier turbo's al behoorlijk indruk maakt. Bugatti geeft de Chiron Sport dan ook geen extra pk's, maar zet de snelheidsduivel wel op een dieet. Vanbuiten is de Chiron Sport te herkennen aan zijn nieuwe wielen en de vier uitlaateindstukken aan de achterzijde.

De Chiron Sport valt dankzij lichtgewicht wielen en de toepassing van koolstofvezel voor onder meer de afdekking van de intercooler 18 kilo af ten opzichte van de reguliere Chiron. Zelfs de ruitenwisserarmen zijn uit het lichtgewicht materiaal vervaardigd. Ze zijn 1,4 kilo lichter dan de standaardexemplaren. De auto wordt tevens voorzienvan een 'Dynamic Handling package'. Bugatti belooft dat de Chiron Sport een rondje op het Nardo-circuit vijf tellen rapper aflegt dan de Chiron die we nu twee jaar kennen. Het nieuwe pakket bestaat uit een herzien onderstel met tien procent stijvere schokdempers. De stijfheid van deze nieuwe dempers komt overigens alleen tot uiting als de exoot in Handling Mode wordt gezet. Bugatti zegt tevens het achterdifferentieel te hebben aangepast. De fabrikant stelt verder nieuwe kleurencombinaties beschikbaar voor de Chiron Sport. In de grille is het rode getal 16 te zien, een verwijzing naar het aantal cilinders dat de krachtbron heeft.

Al dat moois heeft natuurlijk een prijs. Wie een Chiron Sport wenst, moet een basisbedrag van 2,65 miljoen euro aftikken. De Nederlandse prijs is nog niet bekend.