Praktisch productierijp Dít is de BMW Concept iX3

BMW heeft tijdens Auto China een nagenoeg productierijpe elektrische X3 gepresenteerd. De auto is nog een studiemodel en luistert dan ook naar de naam Concept iX3.

Het is al enige tijd bekend dat BMW in 2020 een volledig elektrische versie van de X3 op de markt brengt. Die auto, die uiteindelijk iX3 gaat heten en daarmee logischerwijs onder BMW's i-label wordt geschaard, maakt deel uit van BMW's elektro-offensief. Omstreeks 2025 wil de BMW Group 12 EV's in het leveringsgamma hebben. Deze Concept iX3 geldt als voorbode van de elektrische X3.

Vanbuiten

Zoals we van BMW gewend zijn, moet je de toevoeging 'Concept' in de modelnaam van deze iX3 met een klein korreltje zout nemen. De auto zal slechts op detailniveau afwijken van wat we hier zien. EV's van BMW zullen voortaan herkenbaar zijn aan het i-logo. Op dit studiemodel zien we het onder andere terug op de flanken en op de achterkant.



De iX3 onderscheidt zich met een gesloten grille, waarbij de nieren met elkaar verbonden zijn, van zijn reguliere X3-broertjes. iBlue-gekleurde accenten vinden we terug rond het logo, in de grille en langs de dorpels. De diffuser is in carrosseriekleur gespoten.

Techniek

De iX3 beschikt over de vijfde generatie van BMW's eDrive-technologie. Hierbij zijn de elektromotor, de transmissie en de aandrijfelektronica samengevoegd in één unit. Tevens omvat het nieuwe systeem krachtiger batterijen. De iX3 zal de eerste BMW zijn met deze nieuwe aandrijflijn aan boord. In de iX3, die door BMW Brilliance in het Chinese Shenyang zal wordengebouwd, bestaat de aandrijflijn uit een 270 pk sterke elektromotor die is gekoppeld aan een 70 kWh groot accupakket. De actieradius zou, volgens de WLTP-cyclus, op 400 km liggen. De aandrijflijn kan overweg met snelladers die tot 150 kW genereren. Het pakket is met een dergelijke lader in 30 minuten vol te laden.

BMW meldt verder dat zijn modulaire platforms en het nieuwe eDrive-systeem het mogelijk maken dat in theorie alle modellen uitgerust kunnen worden met een verbrandingsmotor of een plug-in hybride en zelfs volledig elektrische aandrijflijn. Voor de elektromotoren zijn geen schaarse metalen nodig.

BMW Nederland liet eerder aan AutoWeek weten dat het verwacht dat 15 tot 25 procent van de verkochte auto's van het concern omstreeks 2025 een EV zal zijn. Dat komt neer op 500.000 EV's per jaar. BMW heeft voor de zekerheid een hele rits modelnamen vastgelegd: van i1 tot i9 en van iX1 tot iX9.