Dít is de Apollo IE! Intense Emotie

Het uit de as van Gumpert herrezen Apollo heeft samen met Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) en Manifattura Automobili Torino hard gewerkt aan een nieuwe extremist: de IE!

Apollo laat er geen twijfel over bestaan: de IE is een bloedserieuze hypercar. De uiterst agressief ogende creatie, waarvan zijn naam staat voor Intensa Emozione, maakt gebruik van een uit koolstofvezel opgetrokken monoque waaromheen een bijna barbaars ogende koets is gevouwen. Niet alleen zijn uiterlijk is opmerkelijk, ook de techniek die onderhuids schuil gaat is anno 2017 bijzonder te noemen. De IE is namelijk geen EV en ook geen hybride. Sterker nog, van turbo's heeft hij zelfs nog nooit gehoord!

De 1.250 kilo wegende en ruim 5 meter lange IE is rondom voorzien van uiterst uitbundig spoilerwerk. De aerodynamica is bij een snelheid van 300 km/h goed voor 1.350 kilo aan neerwaartse druk. Slil. Bij 300 km/h is het overigens nog niet uit met de pret. Het versnellen gaat door tot een snelheid van 335 km/h is bereikt. Het beest is 'meer dan' 780 pk en 760 Nm sterk dankzij een achter de voorstoelen geplaatste atmosferische 6,3-liter grote V12, mogelijk afkomstig van Ferrari. Schakelen gaat middels een sequentiële zesbak. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 2,7 tellen achter de rug. Apollo geeft de IE een adaptief onderstel mee dat met een druk op de knop, bij een snelheid van maximaal 30 km/h, 5 centimeter extra bodemvrijheid geeft.

Wie wel gecharmeerd is van de IE, moet snel én diep in de buidel tasten. De vanafprijs is vastgesteld op 2,3 miljoen euro en Apollo gaat slechts 10 exemplaren bouwen.