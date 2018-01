Slideshow

Reviver komt met digitale kentekenplaat 100.000 exemplaren in 2018

Reviver auto, een bedrijf dat zich toelegt op technologische ontwikkelingen voor de autobranche, presenteert in Detroit een nieuwe versie van z’n digitale kentekenplaat. Het ding is geen luchtfietserij, want Reviver wil in 2018 daadwerkelijk 100.000 exemplaren op de weg zien.

De digitale kentekenplaat draagt de naam 'RPlate' en is een 'intelligent' scherm met het formaat van een Amerikaanse kentekenplaat. Het hoofddoel van dat scherm is dan ook het weergeven van het kenteken dat bij de auto hoort, maar de techniek achter de plaat biedt meer mogelijkheden dan dat. Veel van de voordelen gelden vooralsnog alleen in de VS, wat nu eenmaal de markt is waar Reviver zich op dit moment op richt. De digitale kentekenplaat maakt het mogelijk om 'Charity plates' en andere in de VS toegestane 'themaplaten' eenvoudig te 'monteren' door eenvoudig de juiste afbeelding weer te geven. Ook wordt een eigenaarwissel makkelijker doordat er geen plaat hoeft te worden ge(de)monteerd en is het eenvoudiger om de jaarlijkse registratievernieuwing met de bijbehorende kentekenplaatstickers door te voeren.

Reclame

Reviver gaat echter verder en voorziet z'n platen eveneens van de mogelijkheid om in geparkeerde toestand reclame- of andere boodschappen weer te geven. Die boodschap kan zelfs door GPS worden bepaald, bijvoorbeeld door plaatselijke winkels de mogelijkheid te bieden hun uitingen op het kenteken van jouw voor de deur geparkeerde auto weer te geven. Ook denkt het bedrijf aan het weergeven van noodwaarschuwingen en bijvoorbeeld de betaalde parkeertijd. Bovendien kan de plaat dienen als voertuigvolgsysteem en kan het apparaat indien gewenst een rittenregistratie bijhouden. Voor wagenparkbeheerders biedt de plaat natuurlijk ook grote voordelen, zo is het te allen tijde mogelijk om inzicht te krijgen in de status van een kenteken en de geografische positie van voertuigen.

Besparing

De eerste 100.000 exemplaren zullen vooral in Californië op de weg verschijnen. Die staat besloot in 2010 al de digitale kentekenplaat te legaliseren. Ook in Texas, Arizona en Florida zijn er mogelijkheden. De Department of Motor Vehicles (DMV, onze RDW) van Californië zegt de voordelen van het systeem op waarde te schatten en denkt bovendien dat de vinding een forse besparing op kan leveren. Alleen al het wegvallen van de noodzaak om papieren brieven naar autobezitters te sturen, zou de staat jaarlijks 20 miljoen dollar kunnen besparen. Reviver gaat de plaat onder meer aanbieden via Galpin Ford, de grootste Ford-dealer ter wereld.