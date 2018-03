Slideshow

'Digital Light' Mercedes-Benz debuteert in Maybach Pixels en ledjes

Het innovatieve ‘Digital Light’ van Mercedes-Benz is in Genève voor het eerst op een productiemodel te zien: de Mercedes-Mayback S-klasse.

Het digitale licht is Mercedes' manier om de toch al complexe en intelligente lichttechniek van moderne topauto's naar een nog hoger plan te tillen. De digitale koplampen hebben een resolutie – jawel – van een miljoen pixels per stuk. Waar innovatieve ledlampen al in staat zijn om strak om tegenliggers en voorgangers heen te schijnen en zo verblinding weten te voorkomen, gaan de digitale exemplaren nog een stap verder. Volgens Mercedes-Benz weten deze koplampen dankzij een samenwerking met een forse hoeveelheid computerkracht en miljoenen bewegende spiegeltjes onder alle omstandigheden de perfecte hoeveelheid licht te produceren. Bovendien zijn de 'kijkers' in staat figuren op de weg te projecteren. De foto's vertellen meer dan wij hier kunnen omschrijven, maar daarbij valt te denken aan hulpmiddelen als snelheidswaarschuwingen, een balk om de afstand tot de voorligger af te stemmen, waarschuwingen voor gladheid en navigatie-instructies.

Het digitale licht werd in december 2016 al getoond, maar veschijnt op de Autosalon van Genève voor het eerst in een productiemodel. De Mercedes-Maybach S-klasse krijgt de primeur, maar dat geldt nog niet voor ieder exemplaar. Speciaal geselecteerde klanten krijgen de beschikking over auto's die van de noviteit zijn voorzien. Later volgt ongetwijfeld een bredere marktintroductie.