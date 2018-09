Voormalig AMG-baas aan top Mercedes-Benz Dieter Zetsche opgevolgd door Ola Källenius

Daimler-topman Dieter Zetsche treedt mei volgend jaar af. Zijn plaats als voorzitter van de raad van bestuur bij Daimler wordt dan overgenomen door de Zweed Ola Källenius, sinds 2017 verantwoordelijk voor R&D bij Mercedes-Benz en voormalig AMG-baas.

Dieter Zetsche (65) is sinds december 1998 lid van de raad van bestuur van Daimler AG, waarvan hij sinds 2006 de voorzittersrol vervult. Daarnaast staat hij aan het hoofd van de personenautodivisie. Hij studeerde electronica aan de universiteit van Karslruhe en kwam in 1976 bij Daimler-Benz AG in dienst op de ontwikkelingsafdeling. In de jaren die volgden, bekleedde hij een indrukwekkende rij functies binnen het concern, onder meer in Brazilië, Argentinië en de Verenigde Staten. Ook was hij CEO van Chrysler in de jaren dat het nog van Daimler was.

De 49-jarige Ola Källenius werd geboren in het Zweedse Västervik en studeerde economie in Stockholm en het Zwitserse Sankt-Gallen. Zijn loopbaan bij Daimler-Benz AG startte hij in 1993 als trainee binnen een internationaal managementprogramma. Zijn loopbaan bracht hem tot nu toe onder meer in de Verenigde Staten, bij McLaren in Woking en in Affalterbach, waar hij leiding gaf aan AMG. Sinds 2015 is hij lid van de raad van bestuur van Daimler AG.

Dieter Zetsche verlaat het concern overigens niet. Hij is gekozen tot opvolger van Manfred Bischoff (76), de huidige voorzitter van de raad van toezicht, een positie die Zetsche vanaf 2021 zal bekleden. Källenius neemt april volgend jaar Zetsche's functie over.