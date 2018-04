Eerste Duitse stad wacht nog even Dieselverbod Hamburg uitgesteld

Het Duitse dieselverbod voor een betere kwaliteit van de lucht in steden houdt de gemoederen al even bezig. Eind april zou Hamburg de eerste stad zijn waar het verbod voor diesels zou ingaan, maar bij nader inzien wachten ze daar toch nog even.

Eind febuari was het zover: de federale administratieve rechtbank gaf een go voor het dieselverbod voor auto's en vrachtauto's. Per stad wordt gekeken en gekozen of voertuigen die niet aan de meest actuele Euro 6-norm voldoen (grofweg van voor 2014) uit de steden worden geweerd. Nadat de Duitse rechtbank oordeelde dat steden een rijverbod voor dieselauto's mogen of soms zelfs moeten opleggen, ging Hamburg over tot zo'n maatregel. Per eind april zouden in twee straten van de stad geen oudere diesels meer mogen komen: een gedeelte van de Max-Brauer-Allee en een stuk van de Stresemannstraße. Nu blijkt volgens die Welt dat Hamburg een maand wacht, tot de rechters in Leipzig concrete maatregelen hebben goedgekeurd.

Naast Hamburg wil ook Stuttgart dit jaar nog aan de slag met het dieselverbod. De verwachting is dat veel steden voor een geleidelijker invoering zullen kiezen, maar uiteindelijk zijn diesels die niet aan de Euro 6-norm voldoen in veel plaatsen niet meer welkom. Om in te spelen op de nieuwe wetgeving komen Duitse importeurs met ludieke acties.