Treedt 31 mei in werking Dieselverbod Hamburg definitief

Het aanstaande inrijverbod voor de ‘oudere’ dieselauto’s in bepaalde straten leek al definitief in Hamburg, maar er moest nog een hobbel genomen worden. De benodigde goedkeuring is er nu en vanaf 31 mei is Hamburg de eerste Duitse stad met een verbod in deze vorm.

Nadat Duitse rechters in februari definitief besloten dat het Duitse steden onder bepaalde omstandigheden is toegestaan een verbod op diesels in te stellen, trad Hamburg meteen naar voren als de eerste stad die zo'n verbod daadwerkelijk in zou voeren. De maatregel, van toepassing op delen van twee specifieke straten in gebieden waar de uitstoot-overlast het ergst zou zijn, zou in april worden ingevoerd, maar dat werd later toch weer uitgesteld. De bevoegde instanties wilden zich graag nogmaals buigen over de kwestie, want een inrijverbod als deze mag in Duitsland alleen, zo meldt AutoBild, als het als een laatste redmiddel kan worden gezien. Dat is hier kennelijk het geval, want eind deze maand wordt het eerder in detail omschreven verbod alsnog van kracht.

Hamburg voert inrijverboden in op een stuk van de Stresemannstraße en een kleiner deel van de Max-Brauer-Allee, maar alleen in het laatste geval is de maatregel van toepassing op (diesel-)personenauto's. Die mogen op de betreffende wegen alleen rijden als ze aan de Euro 6-uitlaatgasnorm voldoen, wat betekent dat auto's van slechts enkele jaren oud al geweerd kunnen worden. Op de Stresemannstraße geldt het verbod alleen voor vrachtverkeer. Hamburg heeft 49 waarschuwingsborden en 55 omleidingsborden geplaatst, dus stellen dat je het gemist hebt lijkt hier geen goede manier om onder boetes uit te komen. De politie gaat niet meteen beboeten, maar daar komt verandering in na een niet nader omschreven overgangsperiode.