Tanken in Nederland ook geen feest Dieselprijs Frankrijk historisch hoog

Slideshow

Door een prijsstijging van ruim 2 procent voor een liter diesel in de afgelopen week, zijn de prijzen daar aan de pomp nooit eerder zo hoog geweest. Veel Fransen zullen dat voelen, want nog steeds rijdt het merendeel daar in een auto met zelfontbrander.

Wie in Frankrijk zijn tank vult met diesel, ziet bij de pomp een gemiddelde literprijs van € 1,4611 staan. Daarmee verslaat deze prijs het oude record van € 1,4592 dat uit augustus 2012 stamt. In twee maanden tijd steeg de Franse prijs met € 0,10, in vergelijking met een jaar eerder € 0,19. Pittig voor een land waar ongeveer 80 procent (2014) van de autokopers met een diesel de showroom verlaat. Ook de benzineprijs steeg de afgelopen week. Hier bedroeg de stijging € 0,023, naar een gemiddelde van € 1,5433.

Dat lijkt allemaal erg, maar hou je vast voor de Nederlandse prijzen. Voor een liter diesel betalen we in ons land nog iets meer dan in Frankrijk: € 1,471. Bij benzine is het verschil veel groter, want hier ligt het gemiddelde op € 1,794! Bijzonder is dat de prijs voor een liter diesel in België hoger ligt dan voor een benzine: € 1,534 tegenover € 1,530. Hoewel veel Fransen zich in een diesel voortbewegen, verloor de auto met zelfontbrander in vergelijking met het eerste kwartaal in 2017 wel 12 procent aan populariteit. Alsnog verschenen er 226.000 nieuwe diesels op de Franse wegen. In dezelfde periode werden 16,3 procent meer benzine-auto's verkocht, een totaal van 297.000 stuks.