Deze EV's komen het verst! Evenaren de BMW iNext?

Over drie jaar presenteert BMW de nieuwe elektrische iNext die naar verluidt 700 kilometer ver komt op één 'tank'. Daarmee komt de actieradius van een elektrische auto steeds dichterbij die van een auto op benzine. Nu is dat in de meeste gevallen nog niet zo. Hoever komen de EV's die vandaag de dag in de showrooms staan dan wel? Een overzicht!

Vrijwel alle auto's die nu op de markt zijn ondergingen een 'New European Driving Cycle' testrit. Hoewel we middenin de transitie naar de meer realistische WLTP-cyclus zitten, bepaalt NEDC op dit moment nog het verbruik en daarmee de theoretische actieradius van veruit de meeste nieuwe voertuigen. De 'rit' is bedoeld om het dagelijkse Europese verkeer na te bootsen waar een representatief gemiddeld verbruik uitrolt. Alle elektrische auto's die nu op de weg rondrijden, ondergingen ook zo'n test. Onderstaande bereiken zijn dan ook op deze test gebaseerd. Kanttekening bij de NEDC-test is dat die bij perfecte omstandigheden is gedaan en het praktijkverbruik gegarandeerd minder gunstig uitvalt. Zo geeft Renault zelf al aan dat het NEDC-verbruik van de Zoe een actieradius van 400 kilometer geeft, maar dit in praktijk vaak niet meer dan 300 kilometer is.

Dat er stappen zijn gemaakt in de auto-industrie is te zien aan het verschil tussen de actieradius van de oudste en nieuwste auto's uit het rijtje. In 2010 verscheen namelijk de drieling van Mitsubishi, Citroën en Peugeot op de markt in de vorm van de i-Miev, C-Zero en Ion. Op een volle lading rijden deze auto's maximaal 150 kilometer. Kijken we naar meer modernere auto's zoals de Nissan Leaf en Opel Ampera-E, dan rijden deze in theorie respectievelijk 378 en 520 kilometer nadat de batterij is volgeladen.

Het verste komt nu nog steeds de Tesla Model S P100D. Met een actieradius van 613 kilometer is dat zelfs drie keer verder dan een BMW i3, die niet verder dan 200 kilometer komt. De grotere Model X van Tesla komt met dezelfde aandrijflijn een stukje minder ver: 542 kilometer. Stadsauto's die voor dagelijks gebruik voldoende ver komen zijn de Volkswagen e-Up en Smart electric drive. Beide modellen halen 160 kilometer op een opgeladen accu.

Naast de BMW iNextmoet ook de elektrische Mercedes-Benz EQ ver komen. Daarnaast verschijnt binnenkort ook de Jaguar i-Pace op de weg die naar verluidt verder dan 500 kilometer komt.Hieronder vind je de lijst met elektrische auto's die nu al wel op de Nederlandse wegen rondrijden. Eerder keken we al naar de levertijden van elektrische auto's.

BMW i3: 200 kilometer

Citroën C-Zero, Peugeot Ion & Mitsubishi i-Miev: 150 kilometer

Hyundai Ioniq: 280 kilometer

Kia Soul EV: 250 kilometer

Nissan Leaf: 378 kilometer

Opel Ampera-E: 520 kilometer

Renault Zoë: 400 kilometer

Smart Electric Drive: 160 kilometer

Tesla Model S P100D: 613 kilometer

Tesla Model X P100D: 542 kilometer

Volkswagen e-Up: 160 kilometer

Volkswagen e-Golf: 300 kilometer