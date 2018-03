Slideshow

Detailhandel vreest verbanning auto Veel partijen mikken op terugdringen autogebruik

Lokale politici zetten veelal in op het terugdringen van het autogebruik, maar dat heeft desastreuze gevolgen voor winkeliers in binnensteden. Die waarschuwing laat Detailhandel Nederland horen na het bestuderen van de partijprogramma's van politieke partijen in twaalf Nederlandse steden.

In diverse steden willen partijen de binnenstad autoluw maken of parkeerplaatsen schrappen. Dat soort initiatieven lijken "louter en alleen gericht tegen auto's in plaats van dat het ook de binnenstad vooruithelpt'', meent voorzitter Guido van Woerkom van de branchevereniging.

Anti-autobeleid zal consumenten zich minder welkom laten voelen als er geen goede ov-verbinding is of als die consument grote aankopen wil doen, stelt Detailhandel Nederland. Voor 'traditionele' winkels is het belangrijk dat winkelen zo toegankelijk en prettig mogelijk is, zodat consumenten niet afhaken en online gaan kopen. "Een gastvrij en aantrekkelijk parkeerbeleid is geen overbodige luxe in een tijd waarin beleving een steeds belangrijker deel uitmaakt van het winkelen.''

Goede punten op het gebied van de bereikbaarheid noemt Detailhandel Nederland onder meer het bevriezen of verlagen van parkeertarieven, meer parkeermogelijkheid op drukke dagen, meer laadpalen voor elektrische auto's en P+R-terreinen met een gratis of goedkope ov-verbinding naar de binnenstad.