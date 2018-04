Geen fastback 'Derde variant Kia Ceed naar Parijs'

Afgelopen weekend kwam de gloednieuwe Kia Ceed kort bij de Nederlandse importeur gluren. Head of Product Planning David Labrosse liet aan ons weten wat er nog op de planning rondom het model staat.

Want naast de vijfdeurs hatchback en stationwagen is er nog een derde Ceed onderweg. Dat is geen grote verrassing, want geen van de geïntroduceerde modellen kreeg de lijnen van de Kia de Proceed Concept die de Koreanen vorig jaar september toonden. Waar je een driedeurs bij de naam zou verwachten, is deze Proceed een soort sportback-model. Een zelfde soort sportief getekende stationwagen heeft Kia ons al eerder voorgeschoteld als voorbode op de Optima. Dat werd uiteindelijk de Optima SW.

Tijdens de introductie van de nieuwe Ceed liet destijds de COO van Kia, Michael Cole, aan AutoWeek weten dat er een derde model zou komen naast de hatch en SW. Toen werd er nog gesproken over eventueel een fastback zoals Hyundai die van de i30 heeft. Labrosse spreekt dat nu tegen: "Dat is echt een Hyundai, wij willen een heel ander model neerzetten. Hij moet sportief, maar ook praktisch zijn."

Over wanneer we het derde model gaan zien, deed Labrosse geen concrete uitspraken. Maar we zouden "zeker in oktober een kijkje moeten nemen in Parijs". Van 4 tot en met 14 oktober vindt daar de Autosalon van Parijs plaats. Grote kans dus dat Kia daar de derde Ceed mee naartoe neemt. Met de Ceed wil Kia de harten van veel zakelijke rijders winnen. De sportieve stationwagen moet daaraan bijdragen. Vanaf de tweede helft van dit jaar staat de nieuwe Ceed als hatchback in de Nederlandse showrooms. De nieuwe Ceed Sportswagon volgt in de loop van het vierde kwartaal van 2018. Prijzen volgen in een later stadium.