'Oude' grenzen opnieuw van kracht Definitief: milieuzone Rotterdam van kracht

Na een heel proces is de kogel nu definitief door de kerk: de milieuzone in Rotterdam is weer volledig van kracht. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam moet nu bepalen vanaf welke datum de milieuzone definitief wordt ingevoerd.

Dit betekent dat de gemeente Rotterdam dieselauto's van voor 2001 en auto's met een benzinemotor van voor 1 juli 1992 uit het centrum mag weren. Dit werd eerder al besloten, maar na protest van een groot aantal eigenaren van oudere benzineauto's werd het plan vorig jaar door de rechtbank in Rotterdam teruggedraaid. Het weren van de oudere benzineauto's zou niet in verhouding staan tot de economische belangen van de eigenaren van de autobezitters. Voor diesels bleef het centrum wel verboden terrein. Het gemeentebestuur van Rotterdam ging in hoger beroep tegen de uitspraak en krijgt nu zijn gelijk. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het gemeentebestuur de belangenafweging goed heeft verricht en nu de bevoegdheid heeft om het verkeersbesluit te nemen.

De hoofdreden voor het gemeentebestuur is dat deze maatregel deel uitmaakt van een groter pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit in Rotterdam moeten verbeteren. Het gemeentebestuur zal nu bekend moeten maken per wanneer de eigenaren van oude benzineauto's zich hieraan weer moeten houden.