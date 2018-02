Slideshow

De voorvaderen van de Peugeot 508 Geschiedenisles

Even vreesden we ervoor: het verdwijnen van de grote Franse sedans. Waar de opvolger van de Citroën C5 een cross-over is, bespioneerden we Peugeot vandaag tijdens een testrit met de volgende 508: gelukkig, een sedan!

De 508 kent veel voorgangers met de Franse leeuw op het front. Maar wie die op een rijtje zet, bevindt zich eigenlijk op gladder ijs dan nu in PyeongChang ligt. Er lopen namelijk twee modellijnen door elkaar. Vanaf 1989 stonden er twee grotere sedans naast elkaar in het assortiment van de Fransen. Waar de 405 vanaf 1987 en later de 406 middenklasse-sedans waren, kwam in '89 de 605 op de markt, een grotere en luxere sedan. Een auto van dat formaat bleef in de vorm van de 607 te bestellen tot aan 2010. Peugeot haalde toen het doek van de huidige 508, die in één klap de kleinere 407 en 607 verving. Sindsdien ontbreekt er een model in de 600-serie van Peugeot. De 508 was dan ook eigenlijk de échte vervanger van de 407, maar werd een stapje hoger in de markt gezet, zodat hij ook eigenaren van de 607 tevreden kon stellen. Een trucje dat we van Opel kennen: de Insignia verving naast de Vectra ook de Signum. Voorop staat dat de 508 Peugeots grootste sedan uit het gamma is en dat waarschijnlijk ook blijft.

Maar als we de bloedlijn van de 508 erbij pakken, kunnen we die ver doortrekken. Dit zijn dan ook (in)direct de voorvaderen van de nieuwe Peugeot 508:

Peugeot 403 (1955 - 1966)

Hoewel de geschiedenis van Peugeot veel verder teruggaat, beginnen we de lijst met de in 1955 gepresenteerde 403. Door Pininfarina getekend en uiteindelijk de eerste Franse auto met een dieselmotor in serieproductie, toen in 1958 de 403 Break diesel kwam. Van de 403 zijn er uiteindelijk een twee- en vierdeurs cabriolet, tweedeurs coupé, pick-up, stationwagon en sedan verschenen. Hoewel zijn opvolger al even in de showrooms stond, bleef de 403 nog tot 1966 leverbaar als financieel aantrekkelijk alternatief.

Peugeot 404 (1960 - 1975, in Afrika tot 1991)

Pininfarina mocht wederom aan de slag met het ontwerp van een sedan en zette zo de 404 op papier. Naast de productielijn in Frankrijk vond er ook assemblage plaats in het Belgische Mechelen, Argentinië, Australië, Ierland, Nigeria en Zuid-Afrika. Uiteindelijk werden van de 404 2.885.374 exemplaren verkocht, waarvan er 1.847.568 in Frankrijk zijn geproduceerd. Drie jaar achter elkaar won het model de East-African Safari Rally en was de 404 een succesnummer in de taxiwereld. Ook van dit model verschenen er uiteindelijk meerdere varianten, zoals een cabriolet en Familiale (zevenpersoons).

Peugeot 504 (1968 - 1983)

De 504 werd in 1968 iets boven de 404 gepositioneerd, die nog een flinke tijd daarna meeging. Toen de 404 uit beeld was verdwenen, werd een eenvoudigere versie gepresenteerd. In zijn introductiejaar ging de 504 er vandoor met de titel 'Auto van het Jaar', waarna de productie in 1983 stopte. Hoewel het model zeer populair was, verdween de 504 snel uit het Nederlandse straatbeeld door massale export naar Afrika. Van de station en pick-ups zijn ook 4x4-uitvoeringen geleverd.

Peugeot 505 (1979 - 1992)

In 1979 verscheen de opvolger van de 504: de 505. Bijzondere aan dit model dat het laatste Peugeot is met achterwielaandrijving. Net zoals zijn voorganger kon de koper uit meerdere varianten kiezen, zoals een break en zevenpersoons Familiale. In 1985 werden de bumpers, achterlichten en het dashboard onder handen genomen bij een facelift, waarna-hij in 1992 echt afscheid nam.

Peugeot 405 (1987 - 1997)

Eind jaren 80 gebeurde er iets vreemds. De opvolger van de 305 was een stuk groter dan zijn voorgangers en kwam daarmee meer in de buurt van de 505. Met een echte tussenpositie haalde Peugeot in 1987 het doek van de 405. In Europa was de auto 10 jaar leverbaar, in 1995 werd het model in het Midden-Oosten pas voor het eerst gepresenteerd. Daar rijdt de auto tegenwoordig nog steeds rond. De 405 is de laatste Peugeot die ook op de Amerikaanse wegen is verschenen. Naast de sedan stond er een fraaie stationwagon in de bestellijsten.

Peugeot 605 (1989 - 1999)

Flink groter dan de 405 en als verlosser van de 505 (en eerder uit productie gehaalde 604) verscheen de 605: het topmodel van Peugeot. De 605 deelde het platform met de Citroën XM. Waar eerder meerdere varianten verschenen, bleef de 605 enkel leverbaar als sedan. Bij een facelift in 1995 werd de buitenkant aangepakt, waarna het model een eindsprint trok naar 1999. In 1998 verscheen de sedan nog in de spotlights door een rol in de film Ronin met Robert De Niro.

Peugeot 406 (1995 - 2004)

Met het einde in zicht voor de 405 brak er een nieuw hoofdstuk aan in deze geschiedenis: de Peugeot 406. Beschikbaar met verschillende benzine- en turbodieselmotoren was dit de vervanger van het succesnummer. Waar de 605 zijn onderstel met de XM deelde, gold dat voor de 406 met de Citroën Xantia (zonder de kenmerkende achterwielophanging). Naast de vierdeurs sedan werd in Parijs in 1996 de coupé gepresenteerd. Ook was er een vijfdeurs stationwagen beschikbaar. In 1999 werd de 406 opnieuw getekend en deed het model een tijd mee in de British Touring Car Championship.

Peugeot 607 (1999 - 2010)

In 1999 was het tijd voor vervanging in het topsegment van Peugeot: de 607 nam het stokje van de 605 over. Voor de introductie van het model sleutelde Peugeot drie nieuwe motoren in elkaar: twee benzinemotoren, één diesel. Voor die tijd hing de 607 vol met standaardopties zoals een airconditioning, acht airbags en elektrische ramen rondom. In het thuisland werd de 607 vaak gebruikt bij officiële aangelegenheden. Na een facelift in 2004 stopte de productie zes jaar later. Vooralsnog is dit het laatste model met de '6' als begincijfer.

Peugeot 407 (2004 - 2010)

Waar de 607 de hekkensluiter van de 600-serie is, werd dat de in 2004 gepresenteerde 407 voor de 400-serie. Vanaf het begin werd het gestroomlijnde ontwerp van de auto als opmerkelijk gezien. Toch liepen veel mensen warm voor het model en verkocht Peugeot 259.000 exemplaren in 2005. Naast de sedan was er een stationwagen en in 2006 haalde Peugeot het doek van de coupé. Na een facelift in 2008 verdwenen in Europa alle benzine-uitvoeringen en twee jaar later viel het doek voor de 407.

Peugeot 508 (2010 - ...)

En dan zijn we na een lange lijst beland bij het huidige nummer. Na wat verwarring kwamen twee bloedlijnen samen: de middenklasser en de grote broer. Het nieuwe model dat we vandaag deels zagen, trekt deze lijn een generatie door. Of Peugeot het daarna nog aandurft om een grote sedan in het gamma te houden, zal de toekomst leren.