De Tweeling: Volkswagen Santana - Ford Versailles Uit economisch oogpunt

Naast de vele bloedlijnen die bij autoconcerns tussen Azië en Europa liggen, ontstond er in Zuid-Amerika ooit tijdelijk een heuse onderneming tussen vier namen. Een auto die voortkomt uit deze ‘AutoLatina’ is de Ford Versailles, geïnspireerd op een ouder model van Volkswagen.

Het is 1987 wanneer Ford Argentina, Ford do Brasil, Volkswagen Argentina en Volkswagen do Brasil een samenwerking aangaan. Voor de merken was het door de slechte economische situatie aantrekkelijker om gezamenlijk auto's te produceren dan individueel. Door de samenwerking werd het mogelijk voor de merken om elkaars producten te gebruiken, om ze vervolgens onder eigen naam te lanceren.

Eén van de auto's die uit deze samenwerking voortvloeide, is de Ford Versailles. Voor de oorsprong van deze auto is het even opletten geblazen. De Ford Versailles deelt namelijk zijn genen met de Volkswagen Santana. Deze Santana is echter weer gebaseerd op de tweede generatie Volkswagen Passat die bij ons rondreed in de jaren '80. De Santana begon zijn carrière in 1984 in Europa, Japan en Latijns-Amerika. Een jaar later verscheen het model in China op de markt. Elders staat hij bekend onder andere namen. In Noord-Amerika reed hij rond als Quantum en op de Mexicaanse folder stond Volkswagen Corsar. Bij de Argentijnse Ford-dealer stond een Carat. In Europa verdween de naam Santana in 1985, waarna het hele model drie jaar later uit productie werd gehaald. In Latijns-Amerika liep de productie door tot 2006. In China spannen ze de kroon, want daar bleef het oude model tot 2012 in productie.

De Ford Versailles zag beduidend later het levenslicht dan zijn broer bij Volkswagen. Vanaf 1992 verving de Versailles de Ford Del Rey, die in feite weer een eindeloos doorontwikkeld model is met de genen van de Renault (!) 12. In het begin verscheen de Versailles enkel als tweedeurs sedan op de Braziliaanse wegen. De Volkswagen Santana was leverbaar als vierdeurs sedan en stationwagen. Vanaf 1995 werden deze varianten ook voor de Ford beschikbaar. In Argentinië werd de Versailles ook verkocht. Daar stond de Ford alleen als Galaxy in de showrooms. Een naam die wij kennen voor de MPV van Ford. In 1996 viel het doek voor de Versailles en Galaxy en kwam Ford met de Mondeo. Rond die tijd verdween de AutoLatina-onderneming ook door een aantrekkende economie.