Slideshow

De Tweeling: Volkswagen Routan - Chrysler Voyager 'Europese kwaliteiten'

Volkswagen kwam in 2008 met de Routan op de proppen, een MPV met een naam die een anagram is van Touran. Net zo min als de letters in zijn naam nieuw waren, is de Routan een Volkswagen.

De puur en alleen voor de Noord-Amerikaanse markt (VS, Canada en Mexico) bestemde Routan was in feite niets meer en niets minder dan een Chrysler Grand Voyager (Dodge Grand Caravan/Chrysler Town & Country) zoals die tot 2016 in de Verenigde Staten werd verkocht voordat de Pacifica hem opvolgde. We horen je al denken: 'Ook de Lancia Voyager was toch een Voyager?'. Jazeker, maar Lancia behoort net als Chrysler tot FCA Automobiles en dus ligt het bestaan van die auto - hoewel hij opmerkelijk is - meer voor de hand. Wat had de Volkswagen Group namelijk te zoeken bij FCA?

Volkswagen wilde de winst van zijn Amerikaanse afdeling laten groeien en tekende derhalve in 2005 een overeenkomst met DaimlerChrysler. Volkswagen had geen grotere MPV dan de Sharan en dacht met een dergelijk model de Amerikaanse klant voor zich te kunnen winnen. De Routan werd vanaf 2008 naast de Chrysler- en Dodge-versies in het in Canada gelegen Windsor (Ontario) geproduceerd en hield het uiteindelijk tot 2014 vol.

Een regelrechte kopie was de Routan overigens niet, omdat de MPV voorzijde met typische Volkswagen-styling kreeg. Ook de achterzijde van de auto was compleet anders dan die van het origineel. Het interieur werd tevens aangepast, al bleven de aanpassingen hier praktisch beperkt tot de middenconsole. Volkswagen zette bij zijn verkoopstrategie fors in op de 'Europese kwaliteiten' van de Routan. De auto werd verkocht met naar Europese maatstaven aangepaste besturing en demping en ook de kwaliteit van het interieur zou van een hoger niveau zijn. De zevenzitter was overigens gewoon leverbaar met een 197 pk sterke 3,8-liter V6 en met een 4,0-liter exemplaar dat 251 pk produceerde. Het financiële plaatje: de vanafprijs van de Routan lag in 2008 op 25.000 dollar. Een Town & Country ging voor 4.000 dollar minder van de hand. Europese marketingflair had een prijs.

Heel erg best heeft de Routan het overigens nooit gedaan. Volkswagen wilde met de Routan vijf procent van het segment in handen krijgen (ofwel 45.000 auto's per jaar), maar dat is niet gelukt. In zijn eerste levensjaar bleef de teller steken op 29.000 stuks. Chrysler zou de Routan nog tot en met 2014 voor Volkswagen bouwen, al werd in 2013 al besloten om de auto alleen nog aan verhuurbedrijven te leveren.

Opvallend detail: de familieband met Chrysler zorgde ervoor dat ook deze Volkswagen betrokken was bij het 'Ignition switch'-schandaal, waarbij de contactsleutel bij het aanstoten ervan uit het slot kon vallen. In totaal werden bijna 21.000 exemplaren teruggehaald naar de garage.