De Tweeling: Toyota Hilux - Volkswagen Taro

Nu Volkswagen met de Atlas Tanoak Concept weer eens een pick-up heeft laten zien én de Toyota Hilux z’n 60e verjaardag viert, komt geen enkele 'tweeling' méér in aanmerking voor een plekje op het podium dan deze. We gaan terug naar de tijd van de als Volkswagen verklede Toyota!

Een samenwerking tussen Volkswagen en Toyota is nog maar moeilijk voor te stellen, nu beide partijen elkaar de tent uitvechten om de titel 'grootste autofabrikant ter wereld'. Ook eind jaren 80 zorgde deze 'rebadge' ongetwijfeld voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Wat niet hielp, is dat Volkswagen één van de meest legendarische en markante Toyota-modellen uitverkoos om als basis te dienen voor z'n pick-up. De Toyota Hilux was en is een begrip in de autowereld en is wereldberoemd vanwege z'n stoere karakter en spreekwoordelijke onverwoestbaarheid.

De enige auto waar een complete oorlog naar is vernoemd, was ten tijde van de Volkswagen-deal in 1989 net bij z'n vijfde generatie beland. In dat jaar was de Volkswagen Caddy, de pick-up op Golf 1-basis, nog altijd in productie, wat de 'omgebouwde' Toyota de tweede auto-met-laadbak in de line-up van de Duitser maakte. Veel moeite hoefden ze niet te doen voor die verdubbeling van het aanbod. Een andere grille met Volkswagen-logo, een dito laadklep en een nieuwe claxonknop volstonden om de iconische Toyota om te toveren in een inmiddels grotendeels vergeten 'Volkswagen'. Zelfs de techniek werd ongemoeid gelaten, dus was de Taro leverbaar met onverwoestbare Japanse benzine- en dieselmotoren die naar keuze de achterwielen of alle vier de wielen aandreven. Ook was er net als bij de Japanse evenknie de keuze tussen een enkele of een dubbele cabine. De Taro werd in sommige gevallen wel in Duitsland gebouwd, maar andere uitvoeringen kwamen weer wel 'gewoon' uit de Japanse fabriek. De Taro werd nooit een doorslaand succes en de samenwerking tussen Toyota en Volkswagen kwam in 1997 tot een einde.