De Tweeling: Toyota Corolla - Chevrolet Nova

Tweelingbroertjes van Toyota komen we vooral tegen bij concerngenoten Lexus en Daihatsu en bij merken als Mazda (2 Sedan) en Subaru, maar ook met Amerikaanse autofabrikanten werden opmerkelijk genoeg modellen uitgewisseld. In deze aflevering van De Tweeling nemen we de Toyota Corolla en de Chevrolet Nova onder de loep.

Toyota verkocht in de Verenigde Staten tot en met 2016 diverse modellen onder de vlag van Scion, het hippe 'jongerenmerk' waar Toyota inmiddels de stekker heeft uitgetrokken. Dat was bij lange na niet de enige manier waarop Toyota's onder een andere modelnaam op de Noord-Amerikaanse markt verschenen. Een relatief bekend voorbeeld daarvan is de Toyota Matrix, een ruime hatchback die door Pontiac als Vibe aan de man werd gebracht. Minder bekend én daarbij ook merkwaardiger is de vijfde generatie van de Chevrolet Nova. Precies: een Toyota... Corolla?

Modelnaam Nova werd tussen 1962 en 1979 door Chevrolet toegepast op een relatief compacte modelfamilie die het vier generaties uithield. De Nova, die zijn leven als Chevy II begon, leek na het uitzwaaien van de vierde generatie in 1979 definitief niet meer terug te keren. Leek. General Motors wilde begin jaren tachtig namelijk maar wat graag relatief compacte en hoogwaardige auto's aan zijn portfolio toevoegen om merken als Honda van repliek te kunnen dienen. Toyota zocht daarnaast een partner waarmee het in de Verenigde Staten auto's kon produceren. De twee bedrijven omarmden elkaar en richtten in 1984 het samenwerkingsverband New United Motor Manufacturing (NUMMI) op.

In een sinds 1982 leegstaande fabriek in het in Californië gelegen Fremont - momenteel heeft Tesla de faciliteit in gebruik - werd in 1984 productielijn klaargestoomd voor de komst van de vijfde generatie Nova, in feite een vijfde generatie Toyota Corolla met andere beeldmerken. Het gros van de fabrieksarbeiders dat sinds 1982 op de bank zat, werd door NUMMI aangenomen, maar niet voordat een deel van hen naar Japan werd gestuurd om Toyota's visie op het productieproces aan te leren. De in de jaren tachtig al gelauwerde Toyota-kwaliteit van de te bouwen auto's moest immers gewaarborgd blijven.

De door NUMMI geproduceerde Nova verscheen alleen als vijfdeurs liftback en als sedan. De liftback was in die vorm bij ons als Toyota te koop, de sedanversie was daarentegen eigenlijk een Toyota Sprinter (een optisch afwijkende maar op 'onze' Corolla Sedan gebaseerd model). De drie- en vijfdeurs hatchback en de AE86 (twee- en driedeurs) waren in de Verenigde Staten wel gewoon beschikbaar als Toyota, maar niet als Chevrolet. Op de motorenlijst stond aanvankelijk alleen een 1,6-liter viercilinder met carburateur, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak of een drietrapsautomaat. Interessant was het modeljaar 1988, het jaar waarin de altijd zwart gespoten Nova Twin-Cam, met dubbele nokkenassen dus, op de markt verscheen (foto X en X). Onder de kap een 111 pk sterke 1.6-injectiemotor. De auto profiteerde verder van een sportonderstel en kreeg zaken als stuurbekrachtiging en schijfremmen rondom mee.

In augustus 1988 viel overigens ook het doek voor de als Chevrolet op de markt verschenen Corolla's, maar het zou niet voor het laatst zijn dat de Corolla onder de vleugel van General Motors werd gevoerd. Vanaf 1989 werd de nieuwe generatie Corolla (alleen de liftback) ondergebracht bij GM's nieuwe merk Geo, waarna de Corolla tot als Prizm door het leven zou gaan.