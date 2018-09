Namenbrij De Tweeling: Suzuki Swift - Chevrolet Swift

De Suzuki Swift is sinds de jaren 80 één van Suzuki's bekendste namen. Bij ons dan in ieder geval. Generatie nummer vijf staat ondertussen bij de Nederlandse dealers. In zijn beginjaren werd het model onder veel andere namen gevoerd. Heel veel andere namen.

Het is 1984 wanneer Suzuki de Swift lanceert. Hoewel, Swift? In thuisland Japan staan de eerste twee generaties Swifts bekend als Suzuki Cultus. In 1983 begon het Amerikaanse General Motors met het ontwerp van de eerste Cultus. Toen zij er echter achter kwamen dat het hele project nooit winstgevend genoeg zou worden, droegen zij het ontwerp van de compacte auto over aan Suzuki om het af te maken. Om toch een vinger in de pap te hebben, eiste GM in ruil een aandeel in het bedrijf op. De drie- en vijfdeurs hatchback kwam niet veel later als Suzuki Cultus op de lokale markt. Dankzij zijn aandeel exporteerde GM de Swift onder meerdere merken met andere typenamen. In Amerika, Canada en Colombia werd de auto voorzien van een Chevrolet-badge met Sprint als modelnaam. Een Holden Barina maakte de oversteek naar Nieuw-Zeeland, de Suzuki Forsa naar Indonesië.

De wirwar aan merken en modelnamen werd bij de tweede generatie in 1988 doorgezet. In Nederland hielden we de Suzuki Swift. Naast de reguliere hatchback voegde Suzuki een cabriolet en sedan aan het leveringsgamma toe. In Japan behield de Cultus als Suzuki zijn naam, in Noord-Amerika werd hij omgedoopt als Suzuki Swift en Geo Metro (tot 1995). Canada kreeg precies hetzelfde model als Pontiac Firefly. Om de hele namenbrij compleet te maken, verdween in Colombia de Chevrolet Sprint en kreeg het model in 1991 de modelnaam Swift op de kont gedrukt. Tot 2004 voerde Chevrolet in Colombia het model.

En nu? In 2000 kregen de Japanners een Suzuki Swift. Maar, echt waar, dat was weer niet 'onze Swift'. Onze eerste generatie Ignis ging in zijn thuisland namelijk als Swift door het leven. Toen voor ons de derde generatie Swift in 2004 op de markt kwam, werd deze modelnaam tot op de dag van vandaag bijna overal ter wereld gevoerd.

Suzuki heeft anno 2018 overigens nog wel een Cultus rondrijden. In Pakistan werd vorig jaar de vierde generatie Cultus onthuld: wij kennen hem als Suzuki Celerio.