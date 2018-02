Slideshow

De Tweeling: Seat Ibiza - Zhongguo Nanjing NJ6400 Frankenstein

Deze week brengen we in deze rubriek een bezoekje aan China, na eerst een overstap te maken in Spanje. Wat te denken van deze Zhongguo Nanjing NJ6400, een Frankenstein-achtige creatie die veel te lang is doorgeproduceerd.

Nanjing Automobile is officieel de oudste Chinese autofabrikant. Dat heeft puur met het oprichtingsjaar 1947 te maken. De FAW Group, tevens een staatsbedrijf, produceerde in 1958 namelijk al zijn eerste auto. Nanjing begon enkele maanden na FAW pas met de productie van kleine, op de Russische GAZ-51 gebaseerde bedrijfsauto's. Nanjing hield zich in de jaren tachtig nog bezig met het bouwen van een eigen variant van de Iveco Daily, maar het zou nog tot 1999 duren voordat de Chinese consument kennismaakte met de eerste personenauto van Nanjing. En hoe!

Nanjing Automobile kocht halverwege 1997 van Seat namelijk de rechten om de oer-Ibiza te gaan produceren. Jawel, een auto die in 1984 voor het eerst werd gepresenteerd en in 1993 van de markt verdween. De complete productielijn werd naar China verscheept en zes jaar na het Europese Ibiza-afscheid verscheen de van origine Spaanse hatchback op de Chinese markt. De auto werd uiteindelijk ondergebracht onder subdivisie Nanjing-Soyat, een tak van Nanjing Automobile, die de Seat vervolgens als Zhongguo Nanjing NJ6400 op de markt bracht. Zhongguo betekent hier overigens China. De auto werd als Encore en als Unique geleverd, waarbij de Encore een sportiever aangeklede variant was. De Unique stond als basisversie op de leveringslijst.

De Chinese Ibiza (foto 2 en 3) was net als de Europese variant leverbaar met een 63 pk sterke 1.2 en een 86 pk sterke 1.5. Het interieur was aanvankelijk volledig identiek aan dat van de oer-Ibiza, al werd daar later verandering in gebracht. In 2003 verscheen een optisch herziene variant op de markt, een auto die een nieuwe grille en nieuwe verlichting aan zowel voor- als achterzijde kreeg (foto 4 tot en met 11). Vanaf dat moment werd de aanduiding NJ6400 vervangen voor NJ7150. In 2006 zou nóg een facelift volgen (foto 12), een bijpuntsessie waarbij de modelnaam werd omgevormd tot NJ7150. De auto hield het, met zijn nu iets speelser getekende koplampen, tot 2008 vol. Het interieur werd vervangen door een exemplaar dat nu door Nanjing zelf was ontworpen (zie foto 13 en 14). Nanjing kluste overigens zelf ook nog een bestelversie van de auto in elkaar. (foto 15 )

In 2007 werd Nanjing Automobile opgeslokt door de gigant SAIC Motors, een bedrijf dat deze Frankenstein-Ibiza eindelijk rust gunde en de fabriek waar hij werd gebouwd sloot. Het is deze overname die ervoor zorgde dat SAIC Motor in bezit kwam van de MG Rover Group, het was namelijk Nanjing Automobile dat diens aandelen in 2005 in handen kreeg. Op de foto van het interieur vinden we dan ook een Rover-stuur terug.