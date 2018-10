Selectief rebadgen De Tweeling: Seat Cordoba – Volkswagen Polo

We weten het: doorgaans concentreren we ons in deze rubriek op meer opmerkelijke samenwerkingen in plaats van zustermodellen binnen het concern. Blijf echter toch even hangen, want met deze combinatie van Seat en Volkswagen is iets bijzonders aan de hand.

Het verhaal is namelijk ingewikkelder dan het lijkt. De Polo 6N, ofwel de derde generatie, deelde namelijk weliswaar z'n platform met de Seat Ibiza, maar daar was aan de buitenkant niets van te zien. De Polo kreeg een herkenbaar koetswerk met een bijzonder verticale achterklep, terwijl de Seat een geheel eigen carrosserie had met een vlakker liggende ruit en een opmerkelijk hoge schouderlijn.

Als we verder kijken dan de hatchbackversies, neemt de Seat echter nadrukkelijk de leiding. De Ibiza verscheen als sedan en stationwagen onder de naam Cordoba en Cordoba Vario en die gezinsuitbreiding zag ook Volkswagen wel zitten voor z'n compacte model. In plaats van een geheel eigen versie, koos men er in 1995 echter voor om eenvoudigweg de genoemde Seats bij de kladden te grijpen en van een Polo-achtig neusje te voorzien. Het verschil tussen de neus van een Polo Sedan en die van een Polo hatchback lijkt op het eerste gezicht minimaal, maar wie beter kijkt herkent de kleinere koplampen van de Ibiza. Aan de achterzijde verschilt de vierdeurs Polo sterker van z'n Spaanse broer, dankzij een opvallend 'kneepje' in het kofferdeksel. Bovendien was de Polo Sedan er nooit als tweedeurs, terwijl er van de Cordoba wel zo'n versie was.

Ook bij de stationwagons is het verschil aan de achterzijde meteen te zien, maar hier waren minder chirurgische ingrepen nodig. De Variant van Volkswagen heeft een gladde, strakke achterklep en smalle, verticale lichtunits, terwijl de lampen van de Cordoba Vario met elkaar zijn verbonden door een rode lichtbalk. Wie echter goed kijkt, ziet dat onder de kortere Seat-achterlichten losse panelen zijn aangebracht ter opvulling, zodat de Polo-exemplaren hier (als die bijzondere wens zich aandient) zonder las- of zaagwerk in kunnen worden gemonteerd.

Wellicht de meest bekende auto binnen dit gezellige onderonsje is echter geen personenauto, maar een besteller. De Seat Inca en Volkswagen Caddy leunen op dezelfde manier op elkaars techniek en hebben zelfs een identieke achterzijde. De verschillen werden wel groter toen Seat in 1999 besloot om z'n compacte modellen van een nieuwe neus te voorzien. De échte Polo onderging in 2000 eveneens een uitgebreide facelift, maar die werd om begrijpelijke redenen nooit doorgevoerd op de versies die eigenlijk uit de Seat-stal kwamen. Hoewel, nooit? In Zuid-Amerika is de Polo Classic nog jarenlang doorverkocht met een VW-versie van de neus die op de gefacelifte Cordoba prijkt. Daar begrijpt vermoedelijk niemand iets van, dus ter verduidelijking een foto van deze samenwerkingsparel.

Gezien de overeenkomsten en de populariteit van zowel de Seat Ibiza als de Volkswagen Polo onder jongeren is het eigenlijk opmerkelijk dat er zelden een Ibiza met een Polo Sedan-grille wordt gespot. Wie toch benieuwd is hoe een Ibiza hatchback met een Volkswagen-neus eruitziet, hoeft maar 'Volkswagen Polo Playa' in te tikken in de zoekbalk bovenaan. De hatchbackversie van deze tweeling werd tussen 1996 en 2002 door Volkswagen Zuid-Afrika verkozen boven de echte Polo van die jaren en is alleen daar gevoerd.