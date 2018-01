Slideshow

De Tweeling: Peugeot 206 - Citroën C2 Chinees-Franse Frankenstein

De autowereld is een wonderbaarlijke plek. Binnen concerns wordt er natuurlijk een hoop geruild, maar in deze nieuwe rubriek richten we ons op de meer obscure uitwisselingsprojecten. In deze tweede aflevering zetten we de Peugeot 206 en de Citroën C2 naast elkaar.

"Wacht even, de Citroën C2 lijkt toch in niets op dat kleine succesnummer van Peugeot," horen we je denken. Daarin geven we je helemaal gelijk. Het is namelijk de auto die in de Chinese orderboeken als Ciroën C2 in de prijslijsten stond waar we een digitaal rondje omheen lopen.

Op de Nederlandse markt kennen we de 206 als een uiterst populaire auto, die vooral als driedeurs- en vijfdeurshatchback enorm veel aftrek vond. Waar de 207 in 2006 werd ingezet als opvolger, bleef de 206 naast de 207 in ons land tot 2012 leverbaar als 206+. Dit was een 206 met een voorzijde en interieur die sterk leken op die van de 2007. Een opmerkelijk model, maar wel een die verbleekt bij het Frankenstein-gehalte waarvoor de Chinese Citroën C2 naar voren trad.

In 2006 bracht de in 1992 opgerichte joint-venture Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile een Citroën C2 op de markt die werkelijk niets te maken had met de C2 zoals die tussen 2003 en 2009 in de Nederlandse showrooms stond. Met die inzending leek Peugeot-Citroën alles op alles te hebben gezet om het knip- en plakwerk naar een hoger plan te tillen. De Chinese consument kreeg een Peugeot 206 voor zijn kiezen waar met enig geweld de neus van een Citroën C3 in geperst leek te zijn. Aan de achterzijde werden de destijds al enigszins uit de gratie geraakte, Lexus-achtige transparante lampen geplaatst waarvoor alleen de mal voor de achterklep aangepast hoefde te worden. Het interieur werd, op het stuurwiel na, overgeheveld uit de 206. Dongfeng Peugeot-Citroën leverde de C2, die met zijn bijzondere vormgeving een kleine centimeter langer was dan de 206+, alleen met voor de Chinese markt aangepaste varianten van de bekende 1.4- en 1.6-benzinemotoren, blokken die respectievelijk 75 pk en 120 Nm en 106 pk en 142 Nm sterk waren.

En de échte Peugeot 207 dan? Die heeft nooit Chinees asfalt onder zijn wielen gekregen. Wel werd de Peugeot 206+ sinds 2008 daadwerkelijk ook als Peugeot in China verkocht, maar dan weer met de naam 207. In het land onderging ook de 206 sedan die behandeling. Als klap op de vuurpijl waren er van zowel de Chinese Citroën C2 als de Chinese 207 (206+) ook stoer aangeklede Cross-smaken (foto 13, 14 en 15).